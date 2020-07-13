КУЛЬТУРА
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Общенациональный траур по жертвам COVID-19 проходит в Казахстане
В память о погибших от коронавируса казахстанцев в стране прошла минута молчания. На зданиях государственных учреждений вывешены национальные флаги. Все развлекательные мероприятия отменены
Общенациональный траур по жертвам COVID-19 проходит в Казахстане
Общенациональный траур по жертвам COVID-19 проходит в Казахстане / Others
13 июля 2020 г.

В день общенационального траура в память о гражданах, погибших от пандемии коронавируса, сегодня в 12.00 по Нур-Султану в Казахстане прошла минута молчания, передает «РИА Новости».

В соответствии с законом «О государственных символах» 13 июля в 00:01 по всей стране на зданиях государственных органов, а также на зданиях дипломатических представительств, были приспущены государственные флаги.

Все увеселительные мероприятия сегодня отменены, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и рекламы. Многие СМИ Казахстана, включая интернет-сайты, переведены в черно-белую цветовую гамму в связи с трагедией.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса перед резиденцией Акорда (резиденция президента Республики). Церемония транслировалась в прямом эфире центральных телеканалов.

День траура по жертвам COVID-19 был объявлен президентом страны 8 июля в ходе заседания правительства. «Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», - сказал казахстанский лидер в телеобращении к гражданам страны.

С начала пандемии коронавируса в Казахстане зарегистрировано почти 60 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели, согласно официальной статистике, 34 190 пациентов. По сведениям властей, 375 человек скончались.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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