В первом квартале 2020 года средняя цена экспортируемого «Газпромом» топлива в страны Европы снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть - с $259,1 до $162,1 за 1 тыс куб м, сообщает «РБК» со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте компании. Из этого следует, что за год цена российского газа упала более чем на 37%.

Снижение цен на российский газ привело к падению выручки от продажи топлива на европейском рынке. Согласно данным «Газпрома», в первом квартале 2020 года чистая выручка компании от продажи газа в Европу и другие страны, кроме государств бывшего СССР, сократилась на 45% - почти до 459,5 миллиарда рублей против 837,4 миллиарда годом ранее.

Как сообщается в отчете «Газпрома», это «объясняется главным образом снижением средних цен, выраженных в рублях, на 36% и снижением объемов продаж газа на 17%, или на 10,8 млрд куб м». Падение доходов от продаж голубого топлива в Европу стало причиной того, что общая чистая выручка «Газпрома» от реализации углеводородов сократилась на 34% - до 865,6 миллиарда рублей.

По причине падения выручки в первом квартале 2020 года основной экспортер российского газа получил чистый убыток в размере 116, 249 миллиарда рублей против прибыли 535, 908 миллиарда рублей в прошлом году, также отмечается в отчете.