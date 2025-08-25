Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир публично призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно принять предложенную сделку по Газе. Во время визита на военно-морскую базу в Хайфе он заявил в эфире израильского ТВ: «Сделка уже на столе, ее нужно брать. Армия создала условия, решение теперь в руках Нетаньяху».

Эти слова прозвучали на фоне растущего давления со стороны семей израильских заложников. Они требуют соглашения, которое вернет домой их родных.

Текущий черновик сделки, одобренный ХАМАС, предполагает полное освобождение заложников — в обмен Израиль выпускает палестинских законченных. В израильских тюрьмах находятся свыше 10 800 палестинцев, правозащитники сообщают о пытках и нехватке медицинской помощи.

Кроме того, проект сделки предусматривает вывод израильских войск к границе и 60-дневное перемирие. После этого стороны должны обсудить постоянное прекращение огня.

Замир предупредил: планы захвата города Газы, которые продвигают ультраправые министры, несут «серьезные риски» для жизни пленных. По его словам, армия способна оккупировать город, но такая операция может обернуться трагедией. Тем не менее 22 августа министр обороны Исраэль Кац утвердил планы наступления с применением массированного огня и выселением жителей.