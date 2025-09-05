Федеральный бюджет России по итогам 2025 года может быть исполнен с дефицитом несколько выше запланированного сейчас уровня в 1,7% ВВП. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, передает издание «Интерфакс».

«По дефициту, мы уже пересмотрели (весной этого года - ИФ), чуть побольше он стал - 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. Возможно, будет выше 1,7% ВВП», — сказал он.

Источник отметил, что в связи с более низкими ожиданиями по росту ВВП будет сокращаться и база для бюджетных доходов, что, в свою очередь, может потребовать мобилизации ресурсов.

«Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год», — пояснил он.