У российской экономики все плохо
Бюджет России может быть исполнен с дефицитом выше запланированного
Флаг России / Reuters
5 сентября 2025 г.

Федеральный бюджет России по итогам 2025 года может быть исполнен с дефицитом несколько выше запланированного сейчас уровня в 1,7% ВВП. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, передает издание «Интерфакс».

«По дефициту, мы уже пересмотрели (весной этого года - ИФ), чуть побольше он стал - 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. Возможно, будет выше 1,7% ВВП», — сказал он.

Источник отметил, что в связи с более низкими ожиданиями по росту ВВП будет сокращаться и база для бюджетных доходов, что, в свою очередь, может потребовать мобилизации ресурсов.

«Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год», — пояснил он.

Дефицит российского федерального бюджета в январе-июле, по предварительным данным Минфина, составил 4,879 триллиона рублей, или 2,2% ВВП, превысив годовой прогноз.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 триллиона рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были внесены поправки, в соответствии с которыми дефицит был увеличен до 3,792 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.

