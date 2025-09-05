Президент России Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Москву на переговоры, но это предложение лишь подчеркнуло глубокий раскол между странами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 5 сентября особо отметил: речь шла не о капитуляции. По его словам, президент РФ хотел разговора, а не признания поражения Украины.
Зеленский категорически отверг приглашение. Выступая в Париже после встречи «коалиции желающих» 4 сентября, он заявил: приглашение в Москву означает отсутствие у России желания к настоящим переговорам.
«Если хотите, чтобы встречи не было — пригласите меня в Москву», — сказал он.
При этом украинский лидер признал, что обсуждение самой идеи переговоров это уже «неплохо».
Путин сделал предложение во время поездки в Пекин, подчеркнув, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в российскую столицу. По словам Путина, президент США Дональд Трамп якобы попросил его рассмотреть такую возможность.
«Если Зеленский готов приехать в Москву, встреча состоится», — заявил российский лидер.
Зеленский, однако, ясно дал понять, что ехать в столицу страны, с которой Киев уже три года воюет, он не намерен.
Украинский лидер также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности для его страны остается главным. Он отметил, что укрепление украинских вооруженных сил — приоритетное условие. В Париже он обсудил с европейскими лидерами усиление ПВО, поставки оружия, финансирование оборонной промышленности и даже размещение иностранных войск на украинской территории.
Отдельно Зеленский отметил, что членство в Европейском союзе станет ключевой гарантией экономической и политической безопасности Украины. «Это важный пункт, который мы выделили отдельно», — сказал он.
Украинский президент также раскритиковал темпы производства вооружений в Европе, назвав их «недостаточными», и потребовал ускорить поставки оружия.
Сразу после парижской встречи европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом, который призвал прекратить закупки российской нефти и усилить давление на Китай.