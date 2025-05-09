Представители Белого дома и Кремля провели переговоры о возможном восстановлении поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, «восстановление роли Москвы на газовом рынке ЕС может способствовать закреплению мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным».

Названы два варианта восстановления российского экспорта. В первом случае американские компании становятся посредниками между «Газпромом» и его европейскими клиентами. То есть они закупят российский газ, а затем перепродадут его странам Евросоюза. Во втором — инвесторы из США получат долю в газопроводе «Северный поток» или самом «Газпроме». Эти схемы якобы могут позволить Вашингтону контролировать, сколько именно газа РФ направляет в ЕС.

Сообщается, что переговоры по этому вопросу провели спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В МИД РФ факт подобного обсуждения опровергли, отметив, что тематика экономического характера хоть и фигурирует, но касается других вопросов. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в апреле косвенно подтверждал информацию в СМИ. В частности, по его словам, если связывающая Россию с Европой газовая сеть окажется под контролем США, «Газпром» готов заключить контракт с новым владельцем.

Сегодня Россия поставляет трубопроводный газ в ЕС только по газопроводу «Турецкий поток». Поставки идут всего в несколько европейских стран, в числе которых Венгрия и Словакия. Ранее о готовности возобновить закупки российского голубого топлива заявляли в компаниях из Германии и Франции. Глава французской Engie Дидье Олло допускал, что если в Украине наступит «разумный мир», то поставки из РФ могли бы закрывать до 25% потребностей Евросоюза.

«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия — неважно, откуда она поступает», — также заявил Клаус Паур, управляющий директор Leuna-Harzе, одной из ведущих производителей эпоксидных смол в Европе.

Реализация маловероятна

До войны «Газпром» был крупнейшим поставщиком голубого топлива в Европу. На его долю приходилось 40% от общего объема поставок. Сегодня прибыль газовой компании упала до минимума. В рейтинге Forbes «Газпром» признан самым убыточным российским предприятием по итогам 2023 года.

Российский газ не уходил полностью с европейского рынка, в частности, идут поставки СПГ, говорит TRT на русском экономист Ярослав Романчук: «Спрос, который создавался Германией, Нидерландами, Словакией, никуда не ушел. Если бы это был чистый продукт без привязки к нынешней российской политике, то это сотрудничество было бы выгодно обеим странам. Но на сегодняшний день отношения с Россией стали элементом опасности для европейского континента».

Позиция Евросоюза может измениться при одном условии — если война в Украине завершится. «Если будут выполнены условия для долгосрочного прочного мира, то Европейский Союз, Америка, страны НАТО могли бы установить определенные правила игры, как это было после Второй мировой войны, которые бы способствовали в том числе восстановлению энергетического партнерства между Россией и ЕС», — считает эксперт.

Даже если в ЕС захотели бы вернуться к российским поставкам, то сделать это в прежнем объеме затруднительно — три из четырех ниток «Северного потока» взорваны. А единственная сохранившаяся ветка так и не получила формального разрешения от правительства Германии на начало работы.

Также сложно проследить мотив американской стороны в восстановлении экспорта газа РФ. С начала этого года Америка обошла Россию по продаже сжиженного газа в ЕС.

Кроме того, в самом Брюсселе намерены ужесточить санкции и полностью запретить импорт российского газа до 2027 года. 6 мая дорожная карта к плану REPowerEU была представлена в Страсбурге европейским комиссаром Дэном Йоргенсеном.

«Главный вопрос сейчас решается, безусловно, на фронте, — подчеркивает Романчук. — И в нынешней ситуации ни на какие сделки и манипуляции с «Северным потоком» власти Германии не пойдут».