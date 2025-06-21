Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур выступил на 51-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящем в Стамбуле. Он призвал государства-члены ОИС к совместным усилиям ради прекращения израильского насилия в Газе, которое продолжается с 7 октября 2023 года. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его словам, палестинцы переживают глубочайший кризис: блокада, бомбардировки, массовая гибель людей и принудительное перемещение. Он назвал ситуацию в Газе беспрецедентной угрозой для существования целого народа.

Мансур призвал исламские страны занять единую позицию против израильских преступлений. Он подчеркнул, что насилие должно быть остановлено, а многолетняя несправедливость — исправлена. Снятие блокады и установление режима прекращения огня он охарактеризовал как неотложные гуманитарные меры.

«2025 год должен стать годом окончания израильской оккупации», — заявил он.

Обращаясь к международному сообществу, дипломат призвал перейти от слов к действиям. Он заявил, что необходимо покончить с оккупационной политикой и системой поселений. По его словам, израильские силы несут ответственность за десятки тысяч убитых и раненых, за разрушение инфраструктуры, атакованные школы, больницы, лагеря беженцев и мечети.

«Газа сегодня непригодна для жизни. Приоритет — защитить мирное население, не допустить его насильственного переселения, обеспечить доступ гуманитарной помощи и исполнение решений Совета Безопасности ООН», — подчеркнул он.

Мансур поддержал идею проведения международной конференции по Палестине при участии Саудовской Аравии и Франции и заявил, что мир возможен только на основе формулы двух государств.

Он также отметил, что ОИС должна играть ведущую роль в защите международного права и добиваться привлечения Израиля к ответственности за совершенные преступления.

Заседание проходит в закрытом формате в стамбульском конгресс-центре имени Лютфи Кырдара под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. В нем участвуют делегации всех стран-членов ОИС.