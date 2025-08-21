Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил союзникам, что Вашингтон собирается ограничить свою роль в гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника и другого собеседника, знакомого с ходом переговоров.

Его слова прозвучали на совещании под председательством главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

По данным Politico, министры обороны Великобритании, Франции, Германии и Финляндии требовали от американской стороны раскрыть детали. Их интересовало, какие войска и воздушные силы США готовы выделить для контроля за соблюдением возможного мирного соглашения с Россией.

В ответ Колби подчеркнул, что участие США будет минимальным. Эти комментарии, как отмечает издание, вызвали обеспокоенность союзников после другой срочной встречи 20 августа с руководством НАТО.

По словам дипломата альянса, складывается впечатление, что президент Дональд Трамп рассчитывает на Европу в обеспечении долгосрочного мира после завершения войны в Украине.