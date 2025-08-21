ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Вашингтон отходит в сторону?
Представитель Пентагона сообщил союзникам, что США намерены играть минимальную роль в будущих гарантиях безопасности Украины
Вашингтон отходит в сторону?
Элбридж Колби / Reuters
21 августа 2025 г.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил союзникам, что Вашингтон собирается ограничить свою роль в гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника и другого собеседника, знакомого с ходом переговоров.

Его слова прозвучали на совещании под председательством главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

По данным Politico, министры обороны Великобритании, Франции, Германии и Финляндии требовали от американской стороны раскрыть детали. Их интересовало, какие войска и воздушные силы США готовы выделить для контроля за соблюдением возможного мирного соглашения с Россией.

В ответ Колби подчеркнул, что участие США будет минимальным. Эти комментарии, как отмечает издание, вызвали обеспокоенность союзников после другой срочной встречи 20 августа с руководством НАТО.

По словам дипломата альянса, складывается впечатление, что президент Дональд Трамп рассчитывает на Европу в обеспечении долгосрочного мира после завершения войны в Украине.

Читайте также

«Становится очевидным, что это Европа будет обеспечивать выполнение этих обязательств на местах. США полностью не работают ни по одному направлению», – сказал один из дипломатов НАТО.

В этом контексте издание напоминает о заявлении вице-президента США Джей Ди Венса. Он отметил, что именно европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущих гарантиях безопасности для Украины.

Утром 20 августа в штаб-квартире НАТО прошло заседание Североатлантического совета на уровне послов стран-членов альянса. Там обсуждались итоги переговоров в Вашингтоне и подготовка к соглашению о гарантиях безопасности для Украины.

Позже в тот же день состоялся круглый стол с участием начальников генеральных штабов стран НАТО, где продолжились обсуждение планов по будущей архитектуре безопасности Украины.

СвязанныеTRT Global - Спецпосланник Трампа посоветовал недовольным «заткнуться»
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us