Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил союзникам, что Вашингтон собирается ограничить свою роль в гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника и другого собеседника, знакомого с ходом переговоров.
Его слова прозвучали на совещании под председательством главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.
По данным Politico, министры обороны Великобритании, Франции, Германии и Финляндии требовали от американской стороны раскрыть детали. Их интересовало, какие войска и воздушные силы США готовы выделить для контроля за соблюдением возможного мирного соглашения с Россией.
В ответ Колби подчеркнул, что участие США будет минимальным. Эти комментарии, как отмечает издание, вызвали обеспокоенность союзников после другой срочной встречи 20 августа с руководством НАТО.
По словам дипломата альянса, складывается впечатление, что президент Дональд Трамп рассчитывает на Европу в обеспечении долгосрочного мира после завершения войны в Украине.
«Становится очевидным, что это Европа будет обеспечивать выполнение этих обязательств на местах. США полностью не работают ни по одному направлению», – сказал один из дипломатов НАТО.
В этом контексте издание напоминает о заявлении вице-президента США Джей Ди Венса. Он отметил, что именно европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущих гарантиях безопасности для Украины.
Утром 20 августа в штаб-квартире НАТО прошло заседание Североатлантического совета на уровне послов стран-членов альянса. Там обсуждались итоги переговоров в Вашингтоне и подготовка к соглашению о гарантиях безопасности для Украины.
Позже в тот же день состоялся круглый стол с участием начальников генеральных штабов стран НАТО, где продолжились обсуждение планов по будущей архитектуре безопасности Украины.