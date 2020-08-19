В начале августа тысячи жителей Башкортостана вышли на защиту горы Куштау. Активисты даже разбили у ее подножия палаточный лагерь, чтобы не допустить уничтожения шихана крупнейшим в России производителем соды с целью добычи сырья. Прибыль «Башкирской содовой компании» (БСК) исчисляется миллиардами, которые оседают на зарубежных банковских счетах ее троих совладельцев. Сами они также постоянно проживают далеко за пределами родины. На фоне происходивших в Башкортостане массовых протестов с участием тысячи неравнодушных к экосистеме республики людей это стало дополнительным раздражающим фактором.

Виктор Исламов, Альберт Харисов и Сергей Черников с 2011 года являются владельцами двух огромных поместий в юго-восточной части Франции - Шато Ля Мартинет общей площадью 300 гектаров и Приорэ Сент Мари Вьей со 100 гектарами. Деньги на cодержание этих объектов, соответственно, имеют российское происхождение. Они связаны с группой компаний «Башкирская химия», включающей себя АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод» - крупнейшего производителя кальцинированной соды в РФ с долей рынка, превышающей 75%.

Операция «Перехват»

До 2005 года «содовая» компания имела другое название - АО «Сода», и владел предприятием на тот момент Вячеслав Титов, пишет «Лента.Ру». В начале декабря 2004 года он после нескольких дней уговоров и давления в здании представительства Республики Башкортостан в Москве, которое возглавлял тогда вице-премьер республики Альберт Харисов, был вынужден переоформить все скупленные им акции АО «Сода» (34,8%) в пользу контролируемого новыми бенефициарами АО «Каустик» и их офшорных компаний. Вскоре по причине пошатнувшегося здоровья Титов скончался в возрасте 61 года, после чего Альберт Харисов стал одним из партнеров группы, которая в 2005 году была переименована в «Башкирскую химию».

Однако контрольный пакет акций содового производителя в размере 62% продолжал оставался в собственности региона, из-за чего прибыль поступала только от продаж соды через контролируемый партнерами торговый дом. Благодаря тесным связям с властями группа партнеров получила эксклюзивное право реализации всей продукции сначала АО «Каустик», а затем и АО «Сода» через посредника - образованное в 2003 году АО «Единая торговая компания».

Перепродажа готовой продукции через ЕТК позволила полностью контролировать ценовую политику и участвовать в прибыли от продаж, даже не являясь контролирующим акционером производителей АО «Каустик» и АО «Сода». Благодаря этому, значительный объемы прибыли от продаж кальцинированной соды оседали в ЕТК.

В 2007 году республиканский пакет был передан в доверительное управление АО «Башкирская химия». Таким образом, группа официально получила под контроль 97% акций производителя соды. По итогам получения контрольного пакета от республики лишь за одни год, с 2014-го по 2015-й год, стоимость кальцинированной соды увеличилась на 25%. При этом объем дивидендов, распределяемых акционерам объединенной БСК за счет монополизации рынка, по сравнению с АО «Сода», вырос почти в три раза и составил более 11 миллиардов рублей ежегодно (2016, 2017 годы).

Уже в 2008 году компания «Башкирская химия» взяла в доверительное управление АО «Березниковский содовый завод», и, таким образом, получила контроль над более чем 75% производства кальцинированной соды в России, наряду c возможностью диктовать цены всем российским потребителям.

В начале июня 2010 года «Каустик» получил 93,8% акций ОАО «Березниковский содовый завод», второго по величине производителя соды в стране. В данное время 38,28% акций БСК принадлежит республиканскому АО «Региональный фонд», 57,18% владеет АО «Башкирская химия», и 4,5% - у других владельцев, отмечается в материале «Ленты.Ру».

«Содовые» магнаты. Из России в Европу

Сергей Черников является чуть ли не ключевым владельцем башкирской группы. Родившийся в Стерлитамаке миллиардер начинал свой путь со студий звукозаписи и видеосалонов, а затем переключился на мусорный бизнес. В конце 1990-х Черников переехал в Москву и стал чиновником. Здесь он работал в министерстве природных ресурсов, а некоторое время даже занимал пост первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа. Примечательно, что именно тогда в регионе выдачей лицензий, позволяющих заниматься разработкой месторождений нефти, занимался Альберт Харисов.

В 2001 году Черников основал группу компаний «ПетроТэк», после чего приобрел канадскую нефтяную компанию CanBaikal. Далее - переезд семьи в Канаду и получение, соответственно, гражданства страны. При этом бизнесмен имел швейцарскую прописку в городе Колоньи.

Параллельно с ведением бизнеса Черников оказался замешан в очень мутной скандальной истории с делом Елены Котовой, занимавшей пост директора от РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития в 2011-2013 годах. Черников утверждал, что Котова потребовала у него откат в 1,4 миллиона долларов за предоставление его компании кредита размером в 95 миллионов долларов. Со своей стороны, Котова заявляла тогда, что ее подставили.

Альберт Харисов родился в 1970 году в деревне Кызыл-Таш Туймазинского района Республики Башкортостан в семье влиятельного сотрудника КГБ-ФСБ и позднее депутата Государственного совета республики. В 1995 году он окончил Академию ФСК РФ (сейчас - Академия ФСБ России).

С 1995 по 1996 год Харисов работал сотрудником Службы безопасности президента РФ, после чего был переведен на должность советника полномочного представителя главы Башкортостана при президенте РФ. В 2000 году он стал советником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе генерала Виктора Черкесова.

В 2000 году появилась компания «Петротэк», учредителями которой, кроме самого Харисова, стали вышеупомянутый Сергей Черников, а также Виктор Исламов.

Харисов так же, как и Черников, имеет за плечами скандальное прошлое. Работая на посту вице-премьера Башкортостана, он оказался в центре скандала с аудиозаписью, на которой человек с очень похожим на Харисова голосом, представляясь одним из крупнейших руководителей республики, требует от человека с голосом, похожим на замминистра регионального МВД Николая Патрикеева, «отнять все» у бизнесмена Радика Султанова и блокировать поставки с предприятия «Салаватстекло». Впоследствии, так и произошло.

Третий владелец Башкирской содовой компании - Виктор Исламов - тоже прописан в Швейцарии, как и его партнер Черников. Оба, к слову, дружат еще с армейских времен и начали совместный бизнес в 1990-х годах. С именем Исламова связывают конфликт администрации города Уфы с застройщиками, касающийся договоров о развитии застроенной территории. «Управлению комплексной застройки №3 ОАО «КПД», бенефициаром которого он являлся на тот момент, был предъявлен иск на сумму 134 миллиона рублей. На выручку Исламову пришел его «коллега» - вице-спикер парламента Башкортостана Вадим Старов, который подключил все свои связи в Верховном суде республики. В результате величина иска уменьшилась в 13 раз и составила всего 10 миллионов долларов.

В данное время Исламов, Черников и Харисов присматривают за своими поместьями во Франции, благоустраивая территории, развивая экотуризм и планируя строительство ресторанов и гостиниц. Стоимость проекта реконструкции, по некоторым оценкам, может достигать 100 миллионов евро.