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Более 1 млн самозанятых россиян вывели из тени свыше 130 млрд рублей
По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 миллиона человек. Налоговые службы зафиксировали 130 миллиардов доходов, выведенных из тени
Более 1 млн самозанятых россиян вывели из тени свыше 130 млрд рублей
Фото: ТАСС / Others
28 августа 2020 г.

В России самозанятые вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов и заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, пишет «РБК», ссылаясь на Федеральную налоговую службу (ФНС). Сейчас в 79 из 85 российских регионов действует специальный режим для самозанятых.

Согласно данным ФНС, их общее количество достигло 1 миллиона, каждый день регистрируются около 3,5 тысяч человек.

В конце прошлого года таких было 330 тысяч человек, говорил тогдашний глава ФНС, ныне премьер-министр России Михаил Мишустин. У 82% зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет.

Самозанятыми могут стать предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (или 2,4 миллиона рублей в год). Самозанятые платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Кроме того, им предоставляется налоговый вычет 10 тысяч рублей. При этом налогом облагаются не все переводы на счет, а только операции, по которым самозанятый предоставил чек в приложении.

С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Сейчас он действует уже в 79 регионах. В сентябре подключатся еще пять субъектов РФ. По уровню доходов самозанятых в топе Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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