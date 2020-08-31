КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Сирии с начала войны пропали без вести почти 100 тыс человек
Из них 84 371 похищены силами режима Башара Асада, отмечается в докладе правозащитников. По данным источников оппозиции, в асадовских тюрьмах удерживаются не менее 500 тысяч человек
В Сирии с начала войны пропали без вести почти 100 тыс человек
Фото: UNHCR / Others
31 августа 2020 г.

В Сирии с марта 2011 года пропали без вести 99 479 человек. Такие данные приводит сирийская правозащитная организация SNHR (Syrian Network for Human Rights) по случаю Международного дня пропавших без вести, отмечаемого 30 августа.

В докладе сообщается, что 84 371 из них похищены силами режима Башара Асада. По данным источников оппозиции, в асадовских тюрьмах удерживаются не менее 500 тысяч человек.

За указанный период террористы ИГИЛ похитили 8 648, Сирийские демократические силы (костяк составляют террористы ОНС/РПК) - 2 056, вооруженные группировки, выступающие против режима Асада – 2007 человек. Вооруженная оппозиция с начала войны в Сирии похитила 2 397 человек. Обо всех этих лицах не удается получить вестей.

Ранее сообщалось, что в Сирии в результате пыток силовиков и боевиков различных формирований режима Асада с марта 2011 года по сегодняшний день погибли свыше 14 388 человек, среди них - 177 детей и подростков, а также 63 женщины.

Большая часть погибших стали жертвами режима Башара Асада – 14 235 человек, включая 173 ребенка и 46 женщин. Пыткам в той или иной мере подверглись в целом 1,2 миллиона сирийцев, часть из которых по сей день находятся в тюрьмах Асада.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us