В Сирии с марта 2011 года пропали без вести 99 479 человек. Такие данные приводит сирийская правозащитная организация SNHR (Syrian Network for Human Rights) по случаю Международного дня пропавших без вести, отмечаемого 30 августа.

В докладе сообщается, что 84 371 из них похищены силами режима Башара Асада. По данным источников оппозиции, в асадовских тюрьмах удерживаются не менее 500 тысяч человек.

За указанный период террористы ИГИЛ похитили 8 648, Сирийские демократические силы (костяк составляют террористы ОНС/РПК) - 2 056, вооруженные группировки, выступающие против режима Асада – 2007 человек. Вооруженная оппозиция с начала войны в Сирии похитила 2 397 человек. Обо всех этих лицах не удается получить вестей.

Ранее сообщалось, что в Сирии в результате пыток силовиков и боевиков различных формирований режима Асада с марта 2011 года по сегодняшний день погибли свыше 14 388 человек, среди них - 177 детей и подростков, а также 63 женщины.

Большая часть погибших стали жертвами режима Башара Асада – 14 235 человек, включая 173 ребенка и 46 женщин. Пыткам в той или иной мере подверглись в целом 1,2 миллиона сирийцев, часть из которых по сей день находятся в тюрьмах Асада.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.