Лига арабских государств (ЛАГ) отклонила предложенный Палестиной проект резолюции, осуждающей соглашение между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем о нормализации отношений, поскольку ряд стран проголосовал против документа. Об этом сообщил в среду палестинский дипломатический источник.

Как сообщается, Палестина и арабские страны согласились сделать акцент в итоговой декларации на приверженность Арабской мирной инициативе 2002 года, предусматривающей урегулирование на основе принципа создания двух государств и принципа «земля в обмен на мир».

По словам источника, стороны договорились не включать в документ пункт, где содержится осуждение сделки между ОАЭ и Израилем. Источник сообщил также, что некоторые арабские государства попытались добавить положения, которые придали бы легитимность соглашению о нормализации.

«В ответ Палестина представила проект резолюции, в котором осуждается соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Однако арабские страны проголосовали против этого проекта», - отметил источник.

Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал арабские страны выступить против соглашения между ОАЭ и Израилем. 13 августа Дональд Трамп объявил, что Тель-Авив и Абу-Даби достигли договоренности о полной нормализации двусторонних отношений. ОАЭ стали третьей арабской страной после Египта и Иордании, согласившейся установить с Израилем полноценные дипломатические и экономические отношения.