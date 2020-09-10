ЛАГ отклонила резолюцию, осуждающую соглашение между ОАЭ и Израилем
ПОЛИТИКА
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ЛАГ отклонила резолюцию, осуждающую соглашение между ОАЭ и ИзраилемРяд государств проголосовал против соответствующего проекта, предложенного Палестиной
ЛАГ отклонила резолюцию, осуждающую соглашение между ОАЭ и Израилем / Others
10 сентября 2020 г.

Лига арабских государств (ЛАГ) отклонила предложенный Палестиной проект резолюции, осуждающей соглашение между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем о нормализации отношений, поскольку ряд стран проголосовал против документа. Об этом сообщил в среду палестинский дипломатический источник.

Как сообщается, Палестина и арабские страны согласились сделать акцент в итоговой декларации на приверженность Арабской мирной инициативе 2002 года, предусматривающей урегулирование на основе принципа создания двух государств и принципа «земля в обмен на мир».

По словам источника, стороны договорились не включать в документ пункт, где содержится осуждение сделки между ОАЭ и Израилем. Источник сообщил также, что некоторые арабские государства попытались добавить положения, которые придали бы легитимность соглашению о нормализации.

«В ответ Палестина представила проект резолюции, в котором осуждается соглашение о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Однако арабские страны проголосовали против этого проекта», - отметил источник.

Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал арабские страны выступить против соглашения между ОАЭ и Израилем. 13 августа Дональд Трамп объявил, что Тель-Авив и Абу-Даби достигли договоренности о полной нормализации двусторонних отношений. ОАЭ стали третьей арабской страной после Египта и Иордании, согласившейся установить с Израилем полноценные дипломатические и экономические отношения.

ИСТОЧНИК:AA
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