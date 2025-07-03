ПОЛИТИКА
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P. Diddy избежал тяжких обвинений
Жюри присяжных признало рэпера P. Diddy виновным в перевозке женщин с целью занятия проституцией, оправдав его по более тяжелым статьям
P. Diddy избежал тяжких обвинений
P. Diddy (Шон Комбс) / Reuters
3 июля 2025 г.

Федеральный суд Манхэттена признал рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) виновным по делу о перевозке женщин для занятия проституцией. При этом он был оправдан по обвинениям в рэкете и торговле людьми, избежав пожизненного заключения.

Теперь Комбсу грозит до 10 лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения. Суд пока отказал в его освобождении под залог. Приговор вынесет судья Арн Субраманиан.

По версии обвинения, P. Diddy в течение двух десятилетий организовывал сексуальные «вечеринки» с участием своих партнерш — в том числе Кассандры «Кэсси» Вентуры и женщины, известной под псевдонимом Джейн. В суде прозвучали обвинения в шантаже, насилии, угрозах и съемке происходящего на видео.

Представлены видеодоказательства, в том числе запись, на которой Комбс избивает Вентуру в отеле Лос-Анджелеса. Бывшие сотрудники продюсера дали показания о покупке наркотиков и принуждении женщин. Рэпер Kid Cudi заявил, что Комбс может быть причастен к поджогу его автомобиля.

Адвокаты утверждали, что отношения были добровольными, а обвинения возникли из личных конфликтов.

С сентября 2024 года P. Diddy находится под стражей в тюрьме Бруклина.

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