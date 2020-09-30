Азербайджан почти 30 лет ждет освобождения исторических земель, оккупированных Арменией. Карабах занимает площадь в 18 тысяч кв. км. Регион включает в себя также Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский, Джабраильский, Физулинский, Губадлинский и Зангеланский районы.

Нагорный Карабах — часть Карабахского региона площадью в 4 392 кв. км. с административным центром в городе Ханкенди. Помимо него, наиболее крупными населенными пунктами являются Шуша, Агдере, Ходжавенд и Ходжалы.

Регион богат многочисленными природными ресурсами, в том числе золотом и медью. Геополитическое расположение Нагорного Карабаха значимо в качестве выхода на Иран и Армению.

Нагорный Карабах и прилегающие семь районов Азербайджана, составляющие 20 процентов территории республики, долгие десятилетия находятся под оккупацией Армении.

Причины конфликта уходят корнями в начало XX века. В 1923 году Иосиф Сталин поддержал инициативу формирования Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. В этих целях туда из других районов переселили большое число армян.

«Кровавые плоды» такой политики созрели в 1988 году с ослаблением власти советского центра. Армяне призвали передать Нагорный Карабах из состава Азербайджана Армении. Баку назвал подобные территориальные претензии безосновательными.

Руководство СССР объявило, что границы республик меняться не должны. Тогда армяне начали агрессию и подрывную деятельность с целью отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана.

Спустя некоторое время Верховный совет Советского Союза ввел особое положение в Нагорном Карабахе. Ереван 1 декабря 1989 года в одностороннем порядке принял решение о присоединении азербайджанской автономии к Армении, что привело к началу масштабных боевых действий.

Начало оккупации

Армяне усилили давление на коренных жителей Нагорного Карабаха, в том числе в Ханкенди. Заручившись поддержкой Москвы, Ереван воспользовался ослаблением Азербайджана и начала захват его земель - Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

Вскоре после объявления независимости Азербайджана в 1991 году в Ереване провозгласили создание марионеточной «Нагорно-Карабахской Республики».

Геноцид в Ходжалы, совершенный совместно с военнослужащими бывшей советской армии

В ночь на 26 февраля 1992 года произошла величайшая трагедия, ставшая одной из черных страниц XX века, – геноцид в городе Ходжалы. Он все еще остается кровоточащей раной в сердцах жителей Азербайджана.

Беспрецедентное по жестокости и бесчеловечное преступление армяне совершили совместно с военнослужащими 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, дислоцированного в Ханкенди. В Ходжалы с особой жестокостью были убиты 613 мирных граждан, в том числе 63 детей и 106 женщин.

7 мая 1992 года лидеры Азербайджана и Армении подписали в Иране соглашение по разрешению кризиса, однако спустя сутки – 8 мая - армяне оккупировали город Шуша, считавшийся одной из наиболее важных стратегических точек Нагорного Карабаха.

Покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев называл Шушу «городом памятников». В день его оккупации были убиты 200 азербайджанцев, 150 получили ранения.

Оккупация стратегически важного города Лачин

Лачинский район, известный богатыми природными ресурсами и минеральными водами, был оккупирован ВС Армении 18 мая 1992 года.

Лачин имеет особую стратегическую важность, посколькук расположен на дороге, связывающей Армению с Нагорным Карабахом. В результате авиаударов и боестолкновений были разрушены множество домов, город был полностью разграблен, окружающие села уничтожены. В боях за Лачин погибли 264 азербайджанца.

2 октября 1992 года Армения оккупировала Ходжавенд - погибли 145 человек, в том числе 13 женщин и 13 детей, разрушены 1 723 дома.

Известный лечебными минеральными водами Кельбаджар был оккупирован 2 апреля 1993 года. В ходе оккупации погибли 511 азербайджанцев.

7 июля 1993 года был также оккупирован Агдере – наиболее важный сельскохозяйственный центр Нагорного Карабаха.

Оккупация Агдама, 6 тысяч погибших

23 июля 1993 года ВС Армении приступили к оккупации Агдама. 5 897 азербайджанцев погибли, защищая город.

Именно в этом городе в 1918 году главнокомандующий Кавказской исламской армией Нури Паша поднял азербайджанский флаг. Он освободил тогда от дашнаков и большевиков Баку.

Джебраил был оккупирован 23 августа 1993 года. В боях за него погибли 362 азербайджанца. Район этого населенного пункта также известен богатыми природными ископаемыми.

Около 20 тысяч азербайджанцев были убиты

В карабахской войне погибли около 20 тысяч азербайджанцев, свыше 100 тысяч человек получили ранения. В настоящее время около 1,5 млн человек в Азербайджане остаются беженцами и вынужденными переселенцами.

В результате агрессии Армении была полностью разрушена инфраструктура целого ряда городов, разграблены 7 тыс госучреждений, 750 школ, 680 медицинских центров и свыше 1 миллиона гектаров сельхозугодий.

Ущерб, нанесенный оккупантами

Армянская армия нанесла огромный ущерб историческим и культурным памятникам азербайджанского народа. Разрушены 950 библиотек, 44 храма и 9 мечетей.

Ереван вот уже 30 лет продолжает оккупацию Нагорного Карабаха и 7 еще близлежащих районов Азербайджана (1/5 его территории), полностью игнорируя международное право. Материальный ущерб от агрессии оценивается в 320 миллиардов долларов.