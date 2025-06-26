Премьер-министр Испании Педро Санчес вновь выступил с резкой критикой в адрес Израиля и призвал Евросоюз прекратить действие соглашения об ассоциации, регулирующего торгово-политические отношения с Тель-Авивом. Его заявление приводит The Guardian со ссылкой на комментарии Санчеса перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Испанский премьер сослался на недавний доклад внешнеполитической службы ЕС по правам человека, в котором зафиксирована «катастрофическая ситуация геноцида, разворачивающаяся в Газе».

В отчете говорится о массовом характере жертв среди гражданского населения, блокаде гуманитарной помощи, нападениях на журналистов и масштабных разрушениях. В документе также утверждается, что Израиль нарушает взятые на себя обязательства в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Санчес заявил, что Евросоюз должен «немедленно приостановить» действие соглашения, так как Израиль «более чем очевидно» нарушает свои обязательства.

Он подчеркнул, что политика двойных стандартов недопустима: «Нет смысла в том, что блок ввел 18 раундов санкций против России за ее вторжение в Украину, но по двойным стандартам даже не способен приостановить соглашение об ассоциации с Израилем».

Ранее, в мае, Израиль вызвал посла Испании для вручения ноты протеста после того, как Санчес публично назвал Израиль «государством, совершающим геноцид».

Несмотря на позицию Мадрида, шанс на приостановку соглашения остается маловероятным: среди стран ЕС нет консенсуса. Против выступает, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также Италия. Обе страны заявляют, что разрыв отношений с Израилем недопустим в текущих условиях.