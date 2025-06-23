Министр иностранных дел Испании Жозе Мануэль Альбарес заявил, что на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе он потребует решительных шагов в отношении Израиля, включая санкции.

Выступая перед началом заседания, Альбарес сообщил, что призовет коллег приостановить действие Соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем, ввести оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении израильских должностных лиц, несущих ответственность за происходящее в Газе.

«ЕС должен проявить решимость в вопросе санкций против Израиля, продолжающего геноцид в Газе. В противном случае все остальное будет напрасно», — подчеркнул глава МИД Испании.

Он также отметил, что действия Израиля подрывают международное право и игнорируют требования большинства стран-членов ООН о прекращении огня и защите мирного населения. Альбарес призвал европейских коллег не ограничиваться заявлениями и перейти к конкретным мерам.

Ранее Евросоюз начал пересмотр Соглашения об ассоциации с Израилем, которое предоставляет стране торговые привилегии. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас после встречи министров иностранных дел стран-членов в Брюсселе.

«Мы запустили этот процесс. Израиль должен устранить барьер для гуманитарной помощи», — подчеркнула она.

На вопрос журналистов о сроках Каллас ответила, что конкретные результаты появятся позже, но работа началась. Она выразила надежду на скорейшую разблокировку гуманитарных поставок и улучшение ситуации в Газе.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем вступило в силу в 2000 году и закрепило рамки политического и экономического сотрудничества. ЕС остается крупнейшим торговым партнером Израиля.