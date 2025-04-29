Казахстанцы берутся за оружие
ПОЛИТИКА
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Казахстанцы берутся за оружиеКазахстан укрепляет границы. В каждом регионе страны появятся силы теробороны. Больше всего — возле РФ, их там будет восемь. Российско-украинская война, «Талибан» и неурегулированные споры — от кого готовится защищаться Астана?
В Казахстане создадут отряды теробороны / TRT Russian
29 апреля 2025 г.

О создании отрядов территориальной обороны (ТО) в Казахстане задумались в прошлом году. А уже в апреле законопроект единогласно поддержали депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента). Цель документа — повышение обороноспособности Республики Казахстан.

Теперь в каждом из 20 регионов страны появится как минимум одна бригада ТО. Их задача: в военное время и в период военного положения охранять стратегические объекты, строить оборонительные сооружения, проводить эвакуацию населения, добровольцы могут быть привлечены к боевым действиям.

Инициатива вызвала подозрения в СМИ, что Астана готовится защищаться или даже воевать с Москвой. Причина — восемь из двадцати бригад территориальной обороны будут развернуты на границе с Россией. Для сравнения: на границе с Узбекистаном будет развернуто пять бригад, четыре — на границе с Китаем, а остальные — для защиты границ с Кыргызстаном и Туркменистаном.

Из-за подобных намеков Минобороны Казахстана было вынуждено выступить с официальным разъяснением: «Данный законопроект направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности».

Но и дыма без огня не бывает. После начала войны в Украине, в СМИ стали появляться рассуждения на тему: может ли Москва напасть на Астану. Подозрения подогревают и сами российские власти. Так, летом 2022 года в «Твиттере» экс-президента РФ Дмитрия Медведева Казахстан был назван «искусственным государством». Позже выяснилось, что аккаунт политика взломали, но напряженности в российско-казахстанские отношения это точно добавило.

Периодически между странами действительно возникают разногласия: Кремль критикует политику Астаны, направленную на укрепление использования казахского языка в Казахстане. Однако на двусторонних отношениях это не отражается: взаимный товарооборот в прошлом году превысил $28 млрд.

Президент Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев в беседе с TRT на русском подчеркивает, что необходимость появления в стране территориальной обороны появилась не на пустом месте. Последние 5-7 лет по периметру Казахстана то и дело вспыхивают конфликты: Россия воюет с Украиной, Таджикистан конфликтовал с Кыргызстаном, Китай проводит учения возле Тайваня.

«Сейчас к этому добавляются еще Пакистан и Индия, конфликт между которыми также может повлиять на регион, — напоминает эксперт. — Не стоит забывать и о талибах. Мир изменился, и если раньше войны были редкостью, то теперь конфликты вспыхивают регулярно. Все это вынуждает Казахстан пересматривать концепцию собственной безопасности».

Гонка вооружений

Сможет ли страна самостоятельно защититься в случае реальной угрозы — вопрос открытый. Численность Вооруженных сил Казахстана составляет около 40 000 человек. Для сравнения, штатная численность армии России на начало 2022 года составляла 1 000 000 человек.

«Население Казахстана не имеет военной подготовки, общество в стране демилитаризовано, люди не знают, с какой стороны держать автомат. Все это было просто не нужно. Важно, чтобы группы теробороны стали таким мобилизационным резервом, чтобы они смогли объяснить жителям порядок действий в чрезвычайной ситуации», — говорит Лепсибаев.

Сегодня мир переживает серьезный кризис системы безопасности. Причина — политика американского президента Дональда Трампа. Страны Евросоюза задумались о создании собственного военного блока, который должен стать альтернативой НАТО. Страны Центральной Азии также стремятся не хранить все яйца в одной корзине и рассматривают варианты помимо ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял о необходимости объединения государств Центральной Азии в сфере оборонной политики и безопасности. «Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения», — говорится в статье главы государства.

По словам Лепсибаева, главная угроза для жителей региона сегодня исходит от талибов. В случае если обстановка в Афганистане будет ухудшаться, это может привести к конфликтам страны с соседями: «Не думаю, что появится военный блок стран Центральной Азии. Но совместные силы быстрого реагирования — вполне реализуемая идея. Тем более что уже существует центральноазиатский батальон, который принимает участие в военно-морских миротворческих миссиях».

Гонка вооружений, которая началась по всему миру, не обошла стороной и Центральную Азию, отмечает Лепсибаев: «Это реальность, в которой мы все теперь живем. Сомневаюсь, что страны региона начнут инвестировать именно в разработку собственных вооружений, но абсолютно все настроены на укрепление обороноспособности».

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