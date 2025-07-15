Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ввел в действие закон об экономической взаимности, подписав соответствующий указ. Этот шаг стал реакцией на недавнее решение президента США Дональда Трампа об установлении 50-процентных пошлин на бразильскую продукцию с 1 августа.

Закон был одобрен в апреле, но вступил в силу только сейчас — через несколько дней после заявления Трампа. Документ определяет порядок действий Бразилии в случае односторонних мер, принятых другими государствами или экономическими блоками, если такие меры подрывают международную конкурентоспособность страны.

В соответствии с указом создается межведомственный комитет по переговорам и торговым контрмерам. Его возглавит вице-президент и министр развития Жералду Алкмин. В состав комитета также войдут глава администрации президента Руй Кошта, министр иностранных дел Мауро Виейра и министр финансов Фернанду Аддад. Другие министры могут привлекаться к тематическим заседаниям.

Первое заседание комитета прошло 15 июля. По словам Лулы да Силвы, основная цель — выслушать представителей промышленности и сельского хозяйства и оценить последствия американских пошлин.

Разработка и введение указа стали первыми шагами правительства в ответ на действия США. Ранее Дональд Трамп уведомил бразильского президента о введении пошлин в письме, которое затем опубликовал в соцсетях. В письме он также обвинил Лулу да Силву в «охоте на ведьм» в отношении экс-президента Жаира Болсонару, которого в Бразилии обвиняют в попытке госпереворота.

Американское посольство заявило, что дело против Болсонару носит политический характер. В ответ МИД Бразилии потребовал разъяснений.

Лула да Силва, комментируя ситуацию, отметил, что торговля с США составляет лишь 1,7% ВВП страны и не является критически важной. Он выразил уверенность, что Бразилия сможет перенаправить экспорт и найти новых партнеров. По данным Минпромторга, в 2024 году экспорт Бразилии в США составил $40,4 млрд.