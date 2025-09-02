С территории Российской Федерации развернута масштабная антиазербайджанская информационная кампания. Об этом говорится в заявлении Комиссии парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечается, что кампания началась сразу после трансляции интервью c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саудовском телеканале «Аль-Арабия» 27 августа.

«В ходе мониторинга установлено, что ответ президента Азербайджана, основанный на исторических фактах, на вопрос ведущего о Зангезурском коридоре был вырван из контекста и представлен российскому читателю в сфальсифицированном или искаженном виде», — говорится в заявлении.

Комиссия подчеркивает, что кампания направлена на разжигание антиазербайджанской пропаганды в российском обществе и осуществляется через телеканалы, новостные сайты, социальные сети и радикально настроенных лиц, обладающих определенным влиянием.