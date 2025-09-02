ПОЛИТИКА
Французы создали свой аналог мессенджера Max
Париж запустил государственное приложение Tchap и приказал всем госслужащим перейти на него
Французы создали свой аналог мессенджера Max
Президент Франции Эммануэль Макрон / Reuters
2 сентября 2025 г.

С 1 сентября все французские госслужащие обязаны перейти на государственный мессенджер Tchap. Премьер-министр Франсуа Байру подписал циркуляр, который запрещает чиновникам пользоваться WhatsApp, Telegram, Signal и другими популярными приложениями для рабочих переписок.

Правительство объясняет решение вопросами безопасности. Власти считают, что иностранные сервисы якобы могут передавать данные спецслужбам США и России. И WhatsApp, и Telegram опровергли эти данные, подчеркнув, что все переписки зашифровываются. 

Но в Париже подчеркивают: служебная переписка не должна уходить за границу и храниться на чужих серверах — это вопрос национальной безопасности.

Tchap разработали еще в 2018 году, то есть задолго до российского мессенджера Max, который власти РФ тоже постепенно делают обязательным для использования госслужащими.

Французский сервис поддерживает end-to-end шифрование, а все данные хранятся на серверах МВД Франции — аналогично делает и Россия со своим мессенджером. 

Зарегистрироваться в Tchap можно только через официальные госдомены вроде gouv.fr. Название мессенджера отсылает к телеграфу Клода Шаппа XVIII века.

Еще в 2023 году бывший премьер Элизабет Борн рекомендовала министрам пользоваться другим французским сервисом Olvid. Однако теперь власти сделали выбор в пользу Tchap и потребовали, чтобы именно он стал основным каналом связи между министерствами и ведомствами.

Сейчас Tchap используют более 300 тыс. сотрудников государства. Сервис доступен на компьютерах и смартфонах, его также внедряют в университетах и больницах.

В России идут тем же путем. Правительство РФ объявило, что с 1 сентября на все продаваемые в стране мобильные телефоны и планшеты будет предустанавливаться мессенджер Max. Приложение позиционируется как альтернатива WhatsApp, однако критики утверждают, что оно может использоваться для слежки за пользователями.

Власти пояснили, что Max интегрирован с государственными сервисами и включен в список обязательных приложений, которые должны быть установлены на все «гаджеты», продаваемые в России. Одновременно обязательной станет и предустановка RuStore — российского магазина приложений, который уже работает на Android-устройствах, а теперь появится и на iPhone.

