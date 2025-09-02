С 1 сентября все французские госслужащие обязаны перейти на государственный мессенджер Tchap. Премьер-министр Франсуа Байру подписал циркуляр, который запрещает чиновникам пользоваться WhatsApp, Telegram, Signal и другими популярными приложениями для рабочих переписок.

Правительство объясняет решение вопросами безопасности. Власти считают, что иностранные сервисы якобы могут передавать данные спецслужбам США и России. И WhatsApp, и Telegram опровергли эти данные, подчеркнув, что все переписки зашифровываются.

Но в Париже подчеркивают: служебная переписка не должна уходить за границу и храниться на чужих серверах — это вопрос национальной безопасности.

Tchap разработали еще в 2018 году, то есть задолго до российского мессенджера Max, который власти РФ тоже постепенно делают обязательным для использования госслужащими.

Французский сервис поддерживает end-to-end шифрование, а все данные хранятся на серверах МВД Франции — аналогично делает и Россия со своим мессенджером.

Зарегистрироваться в Tchap можно только через официальные госдомены вроде gouv.fr. Название мессенджера отсылает к телеграфу Клода Шаппа XVIII века.