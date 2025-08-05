Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение по вопросу антироссийских санкций, учитывая результаты ближайших контактов с Москвой.

«У нас завтра встреча с Россией – посмотрим, что из этого выйдет, тогда и примем решение», – сообщил Трамп журналистам, комментируя возможность введения новых мер против РФ.

Он также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на страны, закупающие российские энергоносители, отметив, что не называл конкретный процент, однако готов действовать в этом направлении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для переговоров с российским руководством. В Госдепартаменте подтвердили поездку Уиткоффа на этой неделе, отказавшись раскрывать детали визита.