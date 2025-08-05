Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение по вопросу антироссийских санкций, учитывая результаты ближайших контактов с Москвой.
«У нас завтра встреча с Россией – посмотрим, что из этого выйдет, тогда и примем решение», – сообщил Трамп журналистам, комментируя возможность введения новых мер против РФ.
Он также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на страны, закупающие российские энергоносители, отметив, что не называл конкретный процент, однако готов действовать в этом направлении.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для переговоров с российским руководством. В Госдепартаменте подтвердили поездку Уиткоффа на этой неделе, отказавшись раскрывать детали визита.
Накануне Трамп выразил уверенность, что снижение цен на нефть может заставить президента России остановить войну против Украины.
Вместе с тем газета Financial Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против «теневого флота» России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня к 8 августа. Отмечается, что окончательное решение будет принято после возвращения Уиткоффа из Москвы и оценки результатов переговоров.