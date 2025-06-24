Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Израиль не сбрасывать больше бомб на Иран, заявив, что это станет нарушением перемирия, о котором он пытается договориться между двумя странами.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас!» — написал Трамп в своей социальной сети вскоре после выезда из Белого дома на саммит НАТО в Гааге.

«Я недоволен Израилем», — отметил американский лидер.

Ранее республиканец объявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. По его словам, перемирие наступит поэтапно, когда стороны завершат свои текущие, последние миссии: сначала огонь прекратит Иран, через несколько часов — Израиль.

Трамп подчеркнул, что прекращение огня будет полным и тотальным, и поблагодарил обе стороны за стойкость, мужество и интеллект, позволившие завершить войну, которая могла продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток.

Однако ситуация осложнилась после того, как армия обороны Израиля зафиксировала очередной запуск баллистических ракет из Ирана. По данным Times of Israel, это стала шестая атака с территории Ирана с начала вторника. Власти Ирана называют неправдой заявления о запуске ракет после вступления в силу перемирия.

Конфликт начался в ночь на 13 июня, когда Израиль начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной инфраструктуры. 23 июня Иран нанес ответный удар по американской базе в Катаре, что стало началом операции «Благословение победы».