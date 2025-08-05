Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерег Израиль от планов полной оккупации сектора Газа. По его словам, это решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху может обернуться «серьезной ошибкой». Об этом сообщает агентство ANSA.
Свою позицию глава итальянского МИД озвучил в разговоре с журналистами в здании парламента. Он заявил, что Италия не готова признать Государство Палестина в текущих условиях.
«Признание Палестины, когда ее не существует, — это юридическая фикция, даже не политический выбор. Мы поддерживаем создание палестинского государства, это официально, мы говорим об этом уже много лет. Мы работаем над созданием палестинского государства», — подчеркнул Таяни.
Он также заявил, что Италия признает Палестинскую национальную администрацию, но при этом считает, что движение ХАМАС должно покинуть Газу.
Нетаньяху ранее заявил, что Израиль полностью оккупирует сектор Газа, включая районы, где, как предполагается, удерживаются израильские пленные. Он преподнес аннексию как попытку «освободить Газу» от власти ХАМАС.