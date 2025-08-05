Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерег Израиль от планов полной оккупации сектора Газа. По его словам, это решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху может обернуться «серьезной ошибкой». Об этом сообщает агентство ANSA.

Свою позицию глава итальянского МИД озвучил в разговоре с журналистами в здании парламента. Он заявил, что Италия не готова признать Государство Палестина в текущих условиях.

«Признание Палестины, когда ее не существует, — это юридическая фикция, даже не политический выбор. Мы поддерживаем создание палестинского государства, это официально, мы говорим об этом уже много лет. Мы работаем над созданием палестинского государства», — подчеркнул Таяни.