ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иранцы жаждут сокрушительной мести Израилю
Иранцы вышли на протесты, требуя ответа за убитых военных и ученых-ядерщиков
Иранцы жаждут сокрушительной мести Израилю
Иранцы вышли на улицы городов с требованием мести / Reuters
11 часов назад

Иранцы в пятницу призвали правительство к мести, требуя быстрого ответа на ошеломляющую волну израильских ударов. Одни вышли на улицы протестовать, а другие укрылись в домах, не зная, что произойдет дальше.

Воздушное наступление убило нескольких высокопоставленных военнослужащих, поразило множество ведущих ученых и нанесло удары по военным и ядерным объектам по всему Ирану в беспрецедентной атаке, которая оставила многих кипящими от гнева.

«Сколько еще мы будем жить в страхе? — спросил Ахмад Моади, 62-летний пенсионер. — Как иранец, я считаю, что должен быть сокрушительный ответ, жесткий ответ».

Удары, похоже, подтолкнули давних врагов к полномасштабному конфликту после многих лет ведения теневой войны, в основном через прокси. По меньшей мере шесть ученых, участвовавших в иранской ядерной программе, были убиты в пятничных ударах.

«Они убили так много университетских профессоров и исследователей, а теперь хотят вести переговоры?» — воскликнул Моади, ссылаясь на призывы к Ирану продолжить ядерные переговоры с американским союзником Израиля, запланированные на эти выходные.

Пока Иран продолжал оценивать ущерб, некоторые жители вышли на улицы Тегерана, скандируя: «Смерть Израилю, смерть Америке», размахивая иранскими флагами и портретами верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

«Мы не можем позволить этому ублюдку [Биньямину Нетаньяху] продолжать, или мы закончим как Газа, — сказал AFP Аббас Ахмади, 52-летний житель Тегерана, сидя за рулем своей машины. —Иран должен уничтожить его, должен что-то сделать».

Израильские удары последовали за неоднократными угрозами премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, похоже, наконец завершил многолетние попытки нанести удар по иранской ядерной программе.

Хаменеи предупредил, что Израиль ждет «горькая и болезненная» участь, а иранские военные заявили, что их ответ будет «неограниченным».

«Они хотят лишить нас наших ядерных возможностей — это неприемлемо», — сказал 56-летний Ахмад Разаги.

Для 45-летней медсестры Фарнуш Резаи пятничные атаки стали последним актом Израиля — страны, находящейся «на последнем дыхании». «Если Бог пожелает, хотя бы немного мира придет от этого [уничтожения Израиля – ред.]», — сказала Резаи.

Напомним, рано утром израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов, включая объекты обогащения урана, производственные линии ракет и жилые комплексы командования. В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командующего Революционной гвардии Хосейна Салами, а также ученые-ядерщики.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал удар «превентивным» и предупредил о возможной ракетной атаке в ответ. В Израиле приостановлены занятия в школах и закрыто воздушное пространство.

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