Президент Дональд Трамп намерен резко увеличить участие США в оказании помощи Газе, пишет Axios со ссылкой на источники.

Вечером 4 августа он встретился с спецпосланником Стивом Уиткоффом, который недавно вернулся из поездки в Израиль и Газу. Американские источники утверждают, что Уиткофф доложил ему о катастрофической ситуации в секторе. После этого Трамп якобы распорядился взять под свой контроль всю координацию помощи, так как, по мнению президента, Израиль не справляется.

Суть плана в том, что США станут главным координатором гуманитарной миссии. При этом все это будет происходить за счет арабских государств: Катар и другие страны Персидского залива обещают финансирование, а Иордания и Египет — поддержку на местах. Белый дом хочет привлечь и европейских союзников.

По словам источников Axios, Трамп обеспокоен голодом в Газе и особенно страданиями детей. В беседе с Уиткоффом он якобы был возмущен, что матери Газы не могут кормить своих младенцев — и потребовал, чтобы в сектор поступало больше продовольствия.

Израиль поддерживает активизацию американской роли. Там считают, что увеличение объема помощи улучшит ситуацию и снизит международное давление на Тель-Авив, отмечает издание.

Но усиление войны ставит под угрозу амбиции Трампа. Его план по масштабной помощи может столкнуться с реальностью, в которой боевые действия вновь перекроют пути доставки продовольствия и медикаментов.