Президент Дональд Трамп намерен резко увеличить участие США в оказании помощи Газе, пишет Axios со ссылкой на источники.
Вечером 4 августа он встретился с спецпосланником Стивом Уиткоффом, который недавно вернулся из поездки в Израиль и Газу. Американские источники утверждают, что Уиткофф доложил ему о катастрофической ситуации в секторе. После этого Трамп якобы распорядился взять под свой контроль всю координацию помощи, так как, по мнению президента, Израиль не справляется.
Суть плана в том, что США станут главным координатором гуманитарной миссии. При этом все это будет происходить за счет арабских государств: Катар и другие страны Персидского залива обещают финансирование, а Иордания и Египет — поддержку на местах. Белый дом хочет привлечь и европейских союзников.
По словам источников Axios, Трамп обеспокоен голодом в Газе и особенно страданиями детей. В беседе с Уиткоффом он якобы был возмущен, что матери Газы не могут кормить своих младенцев — и потребовал, чтобы в сектор поступало больше продовольствия.
Израиль поддерживает активизацию американской роли. Там считают, что увеличение объема помощи улучшит ситуацию и снизит международное давление на Тель-Авив, отмечает издание.
Но усиление войны ставит под угрозу амбиции Трампа. Его план по масштабной помощи может столкнуться с реальностью, в которой боевые действия вновь перекроют пути доставки продовольствия и медикаментов.
Биньямин Нетаньяху активно обсуждает расширение вторжения. Теперь речь идет о полном захвате Газы, включая районы, где, как предполагается, находятся заложники.
При этом армия опасается штурмовать эти зоны, чтобы не убить пленных. Начальник генштаба Эйаль Замир предупредил: такое наступление может привести к прямому военному управлению над 2 млн палестинцев и сорвать операции по освобождению заложников.
Тем не менее израильский кабинет безопасности уже 7 августа может одобрить план полномасштабного вторжения. Нетаньяху утверждает, что якобы только военным поражением ХАМАС можно добиться освобождения пленных. Палестинское движение по-прежнему настаивает на мирном соглашении и полном выводе всех израильских войск из сектора.