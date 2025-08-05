ВОЙНА В ГАЗЕ
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Газа умирает от голода
За сутки в Газе от голода умерли еще 8 человек, общее число жертв достигло 188
Газа умирает от голода
188 жертв голода в Газе / AA
5 августа 2025 г.

В осажденном секторе Газа за последние 24 часа от голода скончались еще восемь палестинцев. Об этом сообщил в социальных сетях генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш.

Согласно последним данным, общее число погибших от голода достигло 188 человек. Среди них — 94 ребенка.

Сектор Газа продолжает находиться в условиях глубокой гуманитарной катастрофы. Израильская блокада препятствует поставкам продовольствия, медикаментов, питьевой воды и средств гигиены. В регионе наблюдается массовое распространение голода.

Особенно тяжелая ситуация складывается среди детей. По информации Минздрава, число умерших от недоедания продолжает расти.

Местные и международные организации обвиняют Израиль в сознательном использовании голода и жажды как инструмента давления. Они призывают мировое сообщество немедленно вмешаться, чтобы добиться снятия блокады и предотвратить дальнейшую гибель мирных жителей.

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По данным властей в Газе, израильская армия разрушила 88% гражданской инфраструктуры. Продолжаются атаки на районы, где укрылись палестинцы, ранее насильственно изгнанные из своих домов.

Среди 2,4 млн жителей сектора более 2 млн стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них были вынуждены переселяться по несколько раз.

Большинство живет в самодельных палатках или переполненных школах. Там отсутствует элементарная санитария, не хватает туалетов, растет уровень заболеваемости.

С начала израильских атак на сектор Газа, по данным Минздрава, погибли более 61 тыс. человек, еще свыше 150 тыс. получили ранения.

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