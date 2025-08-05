В осажденном секторе Газа за последние 24 часа от голода скончались еще восемь палестинцев. Об этом сообщил в социальных сетях генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш.
Согласно последним данным, общее число погибших от голода достигло 188 человек. Среди них — 94 ребенка.
Сектор Газа продолжает находиться в условиях глубокой гуманитарной катастрофы. Израильская блокада препятствует поставкам продовольствия, медикаментов, питьевой воды и средств гигиены. В регионе наблюдается массовое распространение голода.
Особенно тяжелая ситуация складывается среди детей. По информации Минздрава, число умерших от недоедания продолжает расти.
Местные и международные организации обвиняют Израиль в сознательном использовании голода и жажды как инструмента давления. Они призывают мировое сообщество немедленно вмешаться, чтобы добиться снятия блокады и предотвратить дальнейшую гибель мирных жителей.
По данным властей в Газе, израильская армия разрушила 88% гражданской инфраструктуры. Продолжаются атаки на районы, где укрылись палестинцы, ранее насильственно изгнанные из своих домов.
Среди 2,4 млн жителей сектора более 2 млн стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них были вынуждены переселяться по несколько раз.
Большинство живет в самодельных палатках или переполненных школах. Там отсутствует элементарная санитария, не хватает туалетов, растет уровень заболеваемости.
С начала израильских атак на сектор Газа, по данным Минздрава, погибли более 61 тыс. человек, еще свыше 150 тыс. получили ранения.