В осажденном секторе Газа за последние 24 часа от голода скончались еще восемь палестинцев. Об этом сообщил в социальных сетях генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш.

Согласно последним данным, общее число погибших от голода достигло 188 человек. Среди них — 94 ребенка.

Сектор Газа продолжает находиться в условиях глубокой гуманитарной катастрофы. Израильская блокада препятствует поставкам продовольствия, медикаментов, питьевой воды и средств гигиены. В регионе наблюдается массовое распространение голода.

Особенно тяжелая ситуация складывается среди детей. По информации Минздрава, число умерших от недоедания продолжает расти.

Местные и международные организации обвиняют Израиль в сознательном использовании голода и жажды как инструмента давления. Они призывают мировое сообщество немедленно вмешаться, чтобы добиться снятия блокады и предотвратить дальнейшую гибель мирных жителей.