Сотрудники спецслужб в России смогут иметь двойное гражданство благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин внес Поправки в законы о внешней разведке и ФСБ в Госдуму 22 сентября в пакете с другими проектами, развивающими положения обновленной Конституции. Об этом сообщает Znak.Сom cо ссылкой на «Ведомости».

Закон уже принят Госдумой и передан в Совет Федерации. В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект также устанавливает запрет иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ, а также для сотрудников органов внешней разведки, но только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».

Как пишет Znak.Сom, до настоящего времени запрет иметь вид на жительство в другом государстве не распространялся только на сотрудников СВР. Им было запрещено иметь только гражданство другой страны, следует из закона о внешней разведке. Вместе с тем работникам спецслужб действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и ВНЖ (или другой подобный документ) в другой стране.

Имея второе гражданство, невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или аналогового документа могло стать причиной не только для отказа в приеме на работу в ФСБ, но и для увольнения. Принятый по инициативе президента Путина закон дает право на наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить.

Помимо этого, новый законопроект снимает полный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. При этом запрет не коснется сотрудников ФСБ, в отношении которых специальное решение примет руководитель службы. Такое решение должно быть «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности», следует из закона. Похожая оговорка включена и в законопроект о внешней разведке, который регулирует деятельность СВР. Но в этом случае не отмечается, кто должен давать разрешение сотруднику на второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Указывается только то, что наличие запрещенных документов должно быть «обусловлено решением задач разведывательной деятельности».

Ранее Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Соответствующий указ вступил в силу с 21 сентября 2020 года.

Кроме того, в июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. Как указано на сайте военного ведомства, в обязанности ГВПУ входит «поддержание морально-политического состояния [военных], воинской дисциплины», «формирование идейно убежденной личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов», а также «организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах».