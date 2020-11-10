Начало протестов и «незваный гость» из Москвы

Первая акция протеста в Хабаровске прошла 11-го июля – ровно через два дня после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала. Люди собрались в центре города с лозунгами «Свободу Фургалу», «Путин – ОПГ» и «Москва, позор». Участники акции сообщали, что в город вышли до 40 тысяч человек, а по версии МВД 10-12 тысяч. В поддержку хабаровчан митинги начали проходить и в других регионах страны.

Резко отреагировали на задержание и арест экс-губернатора в партии «ЛДПР», куда входил Сергей Фургал. Лидер фракции Владимир Жириновский с думской трибуны пригрозил, что ЛДПР сдаст полномочия в знак протеста. Позже депутаты сменили риторику и заявили, что партия к организации несанкционированных митингов не имеет никакого отношения.

Во всяком случае, новым временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначили именно члена ЛДПР Михаила Дегтярева. Этот 39-летний политик был депутатом Госдумы двух созывов, с 2009 года состоит в кадровом резерве президента. Дегтярев известен тем, что предлагал в парламенте «необычные» законы. Так, в 2013 году он высказался за запрет оборота и хранения долларов в России. Затем депутат предложил взыскать с Германии ущерб, причиненный СССР во время Второй мировой войны. В ответ на это политологи и историки говорили, что Дегтярев немного запоздал со своими идеями. Также парламентарий предлагал отсудить у США часть штата Калифорния и Аляску, вернуть в Россию уезды и губернии и заменить российский триколор на имперский флаг.

В Хабаровском крае назначенца из Москвы не приняли, потребовали от него уйти в отставку. Сам Дегтярев на новой должности начал увольнять чиновников из команды бывшего руководителя края Сергея Фургала.

Реакция Кремля и освещение протестов на ТВ

В первые дни протестов в Хабаровске пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в городе сложилась «нестандартная и эмоционально резонансная» ситуация. Разрешать ее в регион поехали полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев и его заместитель по внутренней политике Григорий Куранов.

Издание «Медуза» писало, что последний призывал региональных журналистов освещать митинги в пользу власти. После этого на сайтах министерств и ведомств появились сообщения с призывами не ходить на митинги.

«В нашем регионе продолжаются несанкционированные акции и массовые мероприятия. Нарушается общественный порядок. Участие в подобных акциях является административным правонарушением и влечет за собой правовые последствия», - говорилось в обращении и.о. хабаровского министра финансов Валентина Костюшина к жителям края.

Региональному телеканалу «Губерния» и вовсе запретили освещать протесты. Об этом рассказала уволившаяся сотрудница этого СМИ Александра Теплякова. По словам журналистки, давление на прессу оказывалось с первых дней протестов, а некоторых сотрудников канала вызывали на разговор силовики.

Тем временем федеральные телеканалы в первые дни протестов и вовсе их игнорировали. «Это связано с тем, что провластная аудитория больше доверяет именно теленовостям, из-за чего митинги в поддержку Сергея Фургала решили не замечать», – заявлял в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Позже федеральные СМИ все-таки заговорили о митингах. В итоговых новостях на канале Россия-1 вышел сюжет о том, что краевой центр захватили «приезжие блогеры».

«Корреспондент рассказывает про блогеров, которые на деньги Запада приехали раскачивать обстановку. Потом про иностранных журналистов, которые тоже приехали в Хабаровск и, вы не поверите, посмели искать героев для своих материалов через соцсети! Провокаторы», – написала на своей странице в Facebook журналист канала «Дождь» Мария Борзунова.

Фургал – «народный любимец» и «противник» Москвы

Акции протеста в поддержку Сергея Фургала проходили и онлайн. Сторонники бывшего руководителя края подписывали петиции в его поддержку, публиковали посты в соцсетях с хэштэгами #свободуфургалу и #ямысергейфургал.

До ареста Фургал был одним из самых популярных глав российских регионов в инстаграм. В докладе «Центра политической конъюнктуры» говорится, что по числу лайков к публикациям губернатор занимает второе место. На первом – глава Чечни Рамзан Кадыров.

Но такую народную любовь и поддержку Фургал получил не сразу. По образованию бывший губернатор Хабаровского края – врач. В начале нулевых он ушел в бизнес. Политическую карьеру Фургал начал, избравшись депутатом местной думы от ЛДПР. На региональном уровне он не задержался, и уже в 2007 его избрали депутатом Госдумы России. В 2018 году Фургал выиграл губернаторские выборы в Хабаровском крае, опередив кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

Группа российских социологов, которая общалась с участниками протестов в Хабаровске, считает, что провал единороссов в 2018 году связан с «долго копившимися претензиями людей к федеральному центру». По мнению экспертов, граждане отдали свои голоса тогда еще неизвестному кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу для того, чтобы не допустить до власти предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта. Его в регионе воспринимают как ставленника Кремля, стремящегося обворовать регион.

«Победа Фургала во втором туре голосования становится для них символом независимости от решений Кремля, а сам губернатор – символом противостояния федеральной власти. При этом Фургал оказывается хорошим губернатором. Все это способствовало стремительному росту рейтинга губернатора», – написалана своей странице в Facebook социолог Анастасия Никольская.

Фургал стал приумножать свой высокий рейтинг. Он критиковал глав городов и районов края, которые возглавляли единороссы, выходил на акции протеста, встречался со сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По данным издания «Коммерсант», в 2019 году в администрации президента России поняли, что рейтинги Владимира Путина в Хабаровском крае падают, а рейтинги Сергея Фургала растут. После этого арестовали бывшего бизнес-партнера Фургала Николая Мистрюкова, который и дал показания против экс-губернатора.

Сергея Фургала задержали 9-го июля, после чего этапировали в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах, а также к организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского. Сам Фургал вины не признает. В сентябре во время заседания по продлению меры пресечения экс-губернатор рассказал о давлении со стороны следствия. По словам Фургала, старший следователь требовал от него признать вину, угрожая арестом дочери и бывшей жены.

Силовой разгон

Протесты в Хабаровском крае продолжаются до сих пор. И если в июле на митинги выходили десятки тысяч людей, то сейчас их гораздо меньше. Менялись и требования участников акции. Если в начале они хотели, чтобы Сергея Фургала привезли обратно в край и его делом занимались местные следователи, то затем к этому добавилось требование отставки президента России Владимира Путина. В начале августа протестующие поддерживали белорусов, где шли массовые акции после президентских выборов. В конце месяца хабаровчане требовали расследовать дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Несмотря на продолжавшиеся несанкционированные акции, протестующих в Хабаровском крае не собирались разгонять. Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Москву беспокоит происходящее в регионе, но применять силу федеральный центр пока не намерен. Собеседники издания уверяли, что это может спровоцировать еще больший политический кризис.

Уже 10-го октября, на 92-й день протестов, силовики все-таки пошли на разгон акции. Но в тот день, в отличие от массовых летних митингов, в город вышли меньше тысячи человек. Полиция жестоко избивала и задерживала протестующих. Причиной этого стали походные палатки, которые активисты разбили у здания регионального правительства. Полиция требовала убрать их, но в ответ протестующие поставили песню Аллы Пугачевой «Нас бьют – мы летаем». Затем людей вытеснили с центральной площади.

Политолог Иван Преображенский в комментарии DW сказал, что ситуация с Хабаровском – «классическая тактика», которую власти используют против оппозиции. По его мнению, «когда противник слишком силен, Кремль имитирует поиск компромисса, затем раскалывает оппозицию и ждет, пока люди устанут – и только потом выпускает ОМОН».

Об этом же писал и фонд «Петербургская политика». По мнению экспертов, власти использовали «тактику нейтралитета» по отношению к протестам в Хабаровском крае. Из-за этого, считают в фонде, акции потеряли «немалую часть энергии» и превратились в «фоновое событие». После силового разгона в городе снова были акции протеста, но на них вышло еще меньше людей, чем в день жестоких задержаний.

По мнению политолога Александра Кынева, митинги будут продолжаться, но не в ежедневном формате. Причина – наступление холодов. Эксперт считает, что организаторам демонстрантов нужно «переструктурироваться» и проводить акции в более плановом режиме. О том, что власти еще не подавили протестное настроение людей, говорит и коллега Кынева, политолог Иван Преображенский. По его мнению, судьба митинга будет известна уже в ближайшие недели.