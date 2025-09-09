МИР
2 мин чтения
Трамп угодил в новый скандал
Демократы опубликовали письмо, адресованное Джеффри Эпштейну и предположительно подписанное нынешним главой Белого Дома
Трамп угодил в новый скандал
Президент США Дональд Трамп / AP
9 сентября 2025 г.

Члены Демократической партии США в комитете Палаты представителей по надзору опубликовали письмо с интимным подтекстом, адресованное финансисту Джеффри Эпштейну и предположительно подписанное президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Assosiated Press.

Документ вошел в альбом к 50-летию Эпштейна, составленный в 2003 году. В нем также фигурировали имена Билла Клинтона, адвоката Алана Дершовица и других известных личностей.Трамп категорически отверг авторство письма и рисунка обнаженной женщины, сопровождавшего текст. Он подал иск на $10 миллиардов против The Wall Street Journal за публикацию, связывавшую его с этим документом.

«Президент Трамп ясно заявил, что он не рисовал это изображение и не подписывал письмо», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт. Ее заместитель Тейлор Будович опубликовал в соцсети X примеры подписи Трампа, утверждая, что она не совпадает с подписью на письме.Некоторые республиканцы также отвергли подлинность письма.

«Это не его подпись. Я видел, как Трамп подписывал миллионы документов», — сказал конгрессмен Байрон Доналдс.

В то же время конгрессмен Томас Масси, добивающийся раскрытия всех материалов по делу Эпштейна, отметил, что подобные находки не помогают жертвам: «День рождения и письмо от Трампа ничего не доказывают».

Эпштейн, бывший друг Трампа, обвинялся в сексуальном насилии над несовершеннолетними и скончался в тюрьме в 2019 году. Его соратница Гислейн Максвелл была осуждена за вовлечение девушек в эксплуатацию

