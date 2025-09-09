Члены Демократической партии США в комитете Палаты представителей по надзору опубликовали письмо с интимным подтекстом, адресованное финансисту Джеффри Эпштейну и предположительно подписанное президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Assosiated Press.

Документ вошел в альбом к 50-летию Эпштейна, составленный в 2003 году. В нем также фигурировали имена Билла Клинтона, адвоката Алана Дершовица и других известных личностей.Трамп категорически отверг авторство письма и рисунка обнаженной женщины, сопровождавшего текст. Он подал иск на $10 миллиардов против The Wall Street Journal за публикацию, связывавшую его с этим документом.

«Президент Трамп ясно заявил, что он не рисовал это изображение и не подписывал письмо», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт. Ее заместитель Тейлор Будович опубликовал в соцсети X примеры подписи Трампа, утверждая, что она не совпадает с подписью на письме.Некоторые республиканцы также отвергли подлинность письма.