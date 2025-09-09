Вспыхнувшие накануне в Непале акции протеста продолжают набирать обороты. По данным местных СМИ, участники протестов подожгли резиденцию премьер-министра.
Ранее нападению подверглись дома других высокопоставленных политиков.
Поводом для выступлений стало решение властей ограничить доступ к социальным сетям. 4 сентября правительство ввело блокировку 26 популярных платформ, включая WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, YouTube и LinkedIn. Это вызвало резкую реакцию правозащитников, назвавших запрет цензурой и нарушением свободы слова.
8 сентября в столице Катманду, Покхаре и ряде других городов прошли массовые митинги против коррупции и блокировки соцсетей. В Катманду протестующие прорвали ограждения у здания парламента, вынудив полицию отступить.
Силовики ответили огнем по толпе. По официальным данным, погибли 19 человек, еще 145 получили ранения.
После кровавых столкновений власти пошли на уступки: министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг объявил об отмене запрета на соцсети. Одновременно в Катманду ввели комендантский час.
Движение уже получило название «протест поколения Z» — в нем активно участвует молодежь, родившаяся между 1995 и 2010 годами.