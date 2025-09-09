Силовики ответили огнем по толпе. По официальным данным, погибли 19 человек, еще 145 получили ранения.

После кровавых столкновений власти пошли на уступки: министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг объявил об отмене запрета на соцсети. Одновременно в Катманду ввели комендантский час.

Движение уже получило название «протест поколения Z» — в нем активно участвует молодежь, родившаяся между 1995 и 2010 годами.