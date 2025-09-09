Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку после масштабных антиправительственных выступлений, переросших в насилие. Об этом сообщил агентству Reuters его помощник Пракаш Силвал.

Решение об уходе было принято на следующий день после того, как в столкновениях с полицией погибли 19 человек. Протесты вспыхнули из-за введенного правительством запрета на использование социальных сетей, который вызвал резкое недовольство граждан.

В понедельник демонстранты попытались прорваться в здание парламента в Катманду, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В тот же день власти сняли ограничения на соцсети, однако протесты не прекратились. Протестующие подожгли резиденции премьера и других высокопоставленных чиновников.

Перед отставкой Оли провел межпартийное совещание, призвав к мирному диалогу и заявив, что насилие не отвечает интересам страны. Тем не менее тысячи людей продолжили акции у парламента и в других ключевых точках столицы, несмотря на введенный бессрочный комендантский час.