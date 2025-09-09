МИР
1 мин чтения
Премьер-министр Непала подал в отставку из-за протестов
Об этом сообщил агентству Reuters его помощник
Премьер-министр Непала подал в отставку из-за протестов
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли / Reuters
9 сентября 2025 г.

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку после масштабных антиправительственных выступлений, переросших в насилие. Об этом сообщил агентству Reuters его помощник Пракаш Силвал.

Решение об уходе было принято на следующий день после того, как в столкновениях с полицией погибли 19 человек. Протесты вспыхнули из-за введенного правительством запрета на использование социальных сетей, который вызвал резкое недовольство граждан.

В понедельник демонстранты попытались прорваться в здание парламента в Катманду, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В тот же день власти сняли ограничения на соцсети, однако протесты не прекратились. Протестующие подожгли резиденции премьера и других высокопоставленных чиновников.

Перед отставкой Оли провел межпартийное совещание, призвав к мирному диалогу и заявив, что насилие не отвечает интересам страны. Тем не менее тысячи людей продолжили акции у парламента и в других ключевых точках столицы, несмотря на введенный бессрочный комендантский час.

Читайте также

Из-за дыма от горящих баррикад и зданий в районе аэропорта Катманду были отменены некоторые рейсы.

Это крупнейшие беспорядки в Непале за последние десятилетия. Страна переживает затяжной период экономической нестабильности и политических кризисов с момента упразднения монархии в 2008 году.

СвязанныеTRT Global - Непальцы подожгли резиденцию премьера после запрета соцсетей
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us