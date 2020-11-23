Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Французского совета мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять Хартию республиканских ценностей, специально подготовленную властями страны в рамках «подавления радикального ислама», сообщает BBC.

В документе указано, что ислам является религией, а не политическим движением. В нем также прописан запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин страны.

«Два принципа будут записаны черным по белому: отказ от политизированного ислама и какого бы то ни было иностранного вмешательства», – сообщил один из правительственных источников газете Le Parisien после встречи Макрона и министра внутренних дел Жеральда Дарманена в Елисейском дворце с лидерами Совета.

В ходе встречи была согласована идея создания Национального совета имамов, члены которой будут получать официальную аккредитацию на свою деятельность. В случае нарушения условий разрешение на ведение религиозной деятельности может быть отозвано.

Президент Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он называет «исламским сепаратизмом» во Франции. Они будут включать:

- более строгие наказания тем, кто запугивает государственных служащих, прикрываясь религиозными соображениями (или кого полиция и спецслужбы сочтут таковым)

- запрет на распространение персональных данных способом, позволяющим посторонним людям разыскать человека и причинить ему вред

- присвоение каждому ребенку идентификационного номера, чтобы удостовериться, что он посещает школу

-ограничение на домашнее обучение

Домашнее обучение, в настоящее время разрешенное во Франции, будет запрещено со следующего учебного года. За нарушение родителям грозит наказание вплоть до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.

Законопроект будет обсуждаться на заседании французского кабинета 9 декабря.

Как сообщал ранее Telegram-канал «Голос Турции», во Франции также планируют начать привлекать к уголовной ответственности мусульман, которые жалуются или высказывают недовольство в связи с тем, что их детям показывают антиисламские карикатуры в школах. Родителей-мигрантов угрожают за это депортировать. «Это будет классифицироваться как уголовное преступление», – заявил глава МИД Франции Жеральд Дарманен.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община последователей ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.

В начале октября Эммануэль Макрон объявил о подготовке законопроекта по борьбе с «исламским сепаратизмом». Он отметил, что данный документ будет представлен правительству и пообещал «упорядочить ислам», который, по его мнению, «находится в кризисе». Макрон также добавил, что мусульманское население страны находится под угрозой формирования «контробщества».

Заявления французского лидера вызвало резкую критику во всем мире, в том числе со стороны Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Макрона за его неоднозначные формулировки, назвав их «открытой провокацией».

Ситуацию усугубила позиция Парижа, настаивающего на приемлемости демонстрации карикатур на пророка Мухаммада.

Сразу после этого во многих мусульманских странах началась общественная кампания бойкота французских товаров. МИД ряда государств призвал Париж не нагнетать ситуацию и не оправдывать кощунственные оскорбления чувств миллионов свободой слова и противодействием экстремизму.