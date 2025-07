Европейский суд коммуницировал жалобы 20 заявителей из России, осужденных по уголовному «делу 58» о событиях в Нальчике 13-15 октября 2005 года.

ЕСПЧ опубликовал коммуникацию жалобы AKHKUBEKOV against Russia and 20 other applications, в которую объединили 20 жалоб по вышеуказанному делу. Как минимум, двое из списка не дожили до рассмотрения их дела в суде: в колонии скончались Амур Хакулов – из-за неоказания необходимой медицинской помощи и Мурат Каширгов – от острой сердечной недостаточности, сообщил TRT на русском адвокат «Правовой инициативы» Рустам Мацев.

В ЕСПЧ «Правовая инициатива» представляет интересы 17 заявителей, которые проходят по делу о вооруженном нападении в Нальчике на объекты силовых ведомств в 2005 году.

«11 заявителей еще на этапе предварительного следствия и начала судебного процесса были представлены в ЕСПЧ с жалобами на нарушение ст. 3 Конвенции (право не подвергаться пыткам) и ст. 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность) и потенциальное нарушение ст. 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство). Уголовный процесс длился более 10 лет. Подсудимые заявляли о пытках, как в ходе следствия, так и в судах первой и апелляционной инстанции, подтверждали свои доводы медицинскими заключениями, демонстрировали фотографии и видеозаписи с очевидными следами жестоких побоев, безуспешно пытались добиться расследования пыток и исключения полученных под пытками показаний из предмета доказывания в суде. В последующем, после апелляционного рассмотрения приговора суда, было подано 17 жалоб в связи с нарушением права на справедливое судебное разбирательство», – рассказал Мацев.

Проект «Правовая инициатива» подал жалобы от имени 17 заявителей: Азамата Ахкубекова, Мурата Бапинаева, Аслана Берова, Артура Келеметова, Расула Кудаева, Руслана и Аслана Кучменовых, Альбияна Малышева, Анзора Машукова, Эдуарда Миронова, Батыра Пшибиева, Заура Сокмышева, Амура Хакулова, Даниила Хамукова, Расула Хуламханова, Хасанби Хупсирегнова и Азрета Шаваева.

Суд вынес приговор в соответствии со статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных структур) и другим статьям Уголовного кодекса РФ. В подавляющем большинстве обвиняемые по этому уголовному делу получили от 11 лет до пожизненного лишения свободы.

30 ноября ЕСПЧ предоставил сторонам время до 19 февраля 2021 года выразить свою позицию относительно возможности мирового досудебного урегулирования. В случае, если хотя бы одна из сторон будет против такового, то будет назначен новый срок для ответов на вопросы суда, которые он обозначил в коммуникации, отмечает юрист «Правовой инициативы».

Ранее суд уже рассматривал жалобу на то, что осужденные были лишены возможности получать длительные свидания с семьей в условиях СИЗО на протяжении 10 лет, сообщал «Кавказский узел».

9 июня ЕСПЧ обязал российские власти выплатить по 13 тысяч евро Батыру Пшибиеву и Аслану Берову.

«Прошлое решение никак не связано с пытками на следствии, с существом обвинения, с приговором. Там речь шла о нарушении статьи о праве на частную, семейную жизнь. Они получили небольшие компенсации, – говорит адвокат. – Сейчас коммуницирована серьезная жалоба. Часть заявлений находилась в канцелярии суда, ожидая этого момента 12 лет. Это жалобы на пытки при задержании, во время следствия, при выбивании показаний, жалобы на несправедливое судебное разбирательство, когда были использованы показания, добытые под пытками, поскольку других не было».

Сейчас, если будет установлено нарушение ст. 6 Европейской конвенции о правах человека (Право на справедливое судебное разбирательство), то, помимо выплаты компенсаций, возникает право на пересмотр приговора, отмечает юрист правозащитной организации.

Прецеденты пересмотра дел в России после решений ЕСПЧ были, отмечает Мацев. «По аналогичному решению ЕСПЧ, в деле «Тангиев против России» начиная с первой инстанции пересмотрели все дело. Было дело «Макаев против России», там на первую инстанцию не вернули. Когда было установлено нарушение ст. 6, дело истребовал Верховный суд и за одно судебное заседание был пересмотрен сам приговор. Так или иначе власти реагируют на это», – говорит адвокат.

Пересмотр дела вовсе не означает, что осужденные будут оправданы, однако есть вероятность снижения срока, что в случае с людьми, осужденными на пожизненное заключение, будет означать надежду на освобождение. В любом случае сейчас Россия обязана ответить на вопросы о применении пыток и эффективном расследовании этих заявлений, а также на вопросы о соблюдении права на справедливое разбирательство и личную неприкосновенность, отмечают юристы.

Судебный процесс над обвиняемыми в подготовке и участии в нападении начался 18 марта 2009 года и длился более пяти лет. Правозащитники регулярно говорили о многочисленных нарушениях, недостатке доказательств, привлечении невиновных и неправовых методах расследования.