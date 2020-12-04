Израиль вновь на первом месте в списке самых милитаризированных стран
ПОЛИТИКА
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Израиль вновь на первом месте в списке самых милитаризированных странРейтинг стран, которые тратят на вооружение и военные расходы больше, чем на гражданские нужды, 13 лет подряд возглавляет Израиль. За ним идут Сингапур и Армения
Фото: АА / Others
4 декабря 2020 г.

Боннский международный центр конверсии (BICC) опубликовал результаты ежегодного исследования «Глобальный индекс милитаризации» (GMI), в котором анализируется соотношение военных расходов стран к валовому внутреннему продукту, численность армии и количество тяжелых вооружений к численности населения и количеству занятых в сфере здравоохранения. Рейтинг в 13-ый раз возглавил Израиль.

Согласно отчету, Израиль является самой милитаризированной страной в мире с 2007 года с военным бюджетом в 20 миллиардов долларов, что составляет 5,3% его ВВП. На втором месте оказался Сингапур, на третьем – Армения.

В первую десятку стран, тратящих на вооружение большую часть ВВП, также вошли Россия, Греция, Иордания, Беларусь, Азербайджан Кипр и Южная Корея. США с самым большим военным бюджетом в мире – 716 миллиардов долларов – занимает 31-ую строчку рейтинга. Китай с бюджетом в 230 миллиардов долларов расположился на 94-м месте. Турция с соотношением военных расходов к ВВП в 1,6% заняла в рейтинге 20-е место.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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