Автогонщик и участник престижных соревнований «Формула-1» Никита Мазепин оказался в центре скандала после того, как в среду опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, в котором он хватает за грудь девушку, сидя в автомобиле, пишет «Медуза».

Видео появилось в Stories, однако исчезло со страницы Мазепина гораздо раньше, чем через 24 часа. Несмотря на то, что ролик был вскоре удален, кадры из него быстро распространились по сети. Возмущенные пользователи назвали увиденное «харассментом» и «глупым поведением». На сайте Change.org была создана петиция с требованием исключить россиянина из «Формулы-1» за «хищное отношение к женщинам и агрессивное поведение на трассе». На момент публикации петицию подписали 25 тысяч человек.

Новость о непристойном поведении гонщика дошла и до его команды Haas, с которой он подписал контракт всего неделю назад. «Haas не оправдывает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно опубликованном в одной из его социальных сетей. Помимо этого, сам факт публикации подобного видео в соцсетях является отвратительным», – гласит официальное заявление команды, где также было указано, что будет проведено расследование инцидента.

Тем не менее, общественность сомневается в том, что Haas введет санкции против Никиты Мазепина. Американская команда, которая находилась в глубоком кризисе, была спасена отцом Никиты Дмитрием Мазепиным. Российский миллиардер, который является председателем совета директоров в «Уралхиме» и «Уралкалии», по слухам заплатил за место сына в команде 20 миллионов евро. СМИ не исключают, что Мазепин-старший скоро станет совладельцем команды.

Сам Никита Мазепин, который принес извинения за инцидент и заявил, что на видео его знакомая и, вообще, оно было шуткой, оказался в центре скандала уже не в первый раз. В 2016 году он избил британского гонщика Каллума Айлота за то, что Мазепину «не понравилось, что Айлот испортил ему быстрый круг». В 2018 году в день траура по погибшим в шахте «Уралкалия» в Соликамске Никита опубликовал видео с вечеринки в московском клубе Secret Room, где он проводил время в компании моделей.