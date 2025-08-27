Острая фаза конфликта между Индией и Китаем пришлась на 2020 год — тогда в спорном регионе в Гималаях столкнулись тысячи пограничников, десятки солдат с обеих сторон погибли. После этого страны начали наращивать военное присутствие в регионе, прекратили авиасообщение, а часть китайских и индийских товаров попали под бойкот.

Но неожиданно напряжение снизилось. В августе стороны возобновили прямое авиасообщение, договорились об упрощении визового режима, а также вернули приграничную торговлю. «Китай и Индия должны быть партнерами, а не врагами», — признал глава МИД КНР Ван И.

Их сближение совпало с кризисом в отношениях Индии и США. Дональд Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары, призывая Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти. Еще большим раздражителем стали заявления Белого дома о намерении развивать отношения с Пакистаном. Немецкая FAZ писала, что за последние недели Трамп звонил в Нью-Дели четыре раза, но там так и не подняли трубку: «Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным».

На фоне разлада с Вашингтоном Моди впервые за семь лет посетит Китай. 31 августа он примет участие в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда же отправится президент России Владимир Путин.

Эксперты отмечают, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен использовать саммит для демонстрации «начала постамериканского мирового порядка» и доказательства того, что попытки Белого дома сдерживать Китай, Россию, Иран и Индию не увенчались успехом. В МИД Китая отметили: ШОС превращается в «важную силу, формирующую новый тип международных отношений».

ШОС vs США

Улучшение отношений между Китаем и Индием стало ответом на действия США, заявил TRT на русском директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Обе страны оказались под внешним давлением и начали искать точки соприкосновения.

«Впервые за долгие годы возобновился конструктивный диалог: визит министра иностранных дел Индии в Пекин и переговоры с Ван И стали предвестниками предстоящей встречи Моди и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС. Уже сам факт такой встречи — символический шаг», — отмечает эксперт.