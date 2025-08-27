Острая фаза конфликта между Индией и Китаем пришлась на 2020 год — тогда в спорном регионе в Гималаях столкнулись тысячи пограничников, десятки солдат с обеих сторон погибли. После этого страны начали наращивать военное присутствие в регионе, прекратили авиасообщение, а часть китайских и индийских товаров попали под бойкот.
Но неожиданно напряжение снизилось. В августе стороны возобновили прямое авиасообщение, договорились об упрощении визового режима, а также вернули приграничную торговлю. «Китай и Индия должны быть партнерами, а не врагами», — признал глава МИД КНР Ван И.
Их сближение совпало с кризисом в отношениях Индии и США. Дональд Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары, призывая Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти. Еще большим раздражителем стали заявления Белого дома о намерении развивать отношения с Пакистаном. Немецкая FAZ писала, что за последние недели Трамп звонил в Нью-Дели четыре раза, но там так и не подняли трубку: «Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным».
На фоне разлада с Вашингтоном Моди впервые за семь лет посетит Китай. 31 августа он примет участие в саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда же отправится президент России Владимир Путин.
Эксперты отмечают, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен использовать саммит для демонстрации «начала постамериканского мирового порядка» и доказательства того, что попытки Белого дома сдерживать Китай, Россию, Иран и Индию не увенчались успехом. В МИД Китая отметили: ШОС превращается в «важную силу, формирующую новый тип международных отношений».
ШОС vs США
Улучшение отношений между Китаем и Индием стало ответом на действия США, заявил TRT на русском директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Обе страны оказались под внешним давлением и начали искать точки соприкосновения.
«Впервые за долгие годы возобновился конструктивный диалог: визит министра иностранных дел Индии в Пекин и переговоры с Ван И стали предвестниками предстоящей встречи Моди и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС. Уже сам факт такой встречи — символический шаг», — отмечает эксперт.
Маслов подчеркивает, что сближение Индии и Китая происходит не «против США», а как реакция на нестабильность, которую создают действия Вашингтона. Это подталкивает страны к обсуждению конкретных вопросов.
«Китай, например, серьезно обеспокоен рисками блокировки переводов через систему SWIFT. Индия также учитывает меры, предпринимаемые против России и Китая, поэтому обе страны стремятся выстроить такую систему взаимодействия, которая обеспечит защиту не только для бизнеса, но и в более широком смысле — включая кибербезопасность и другие направления», — пояснил он.
При этом эксперт считает, что ждать двусторонней декларации в ближайшее время не стоит — совместная платформа только формируется. Однако в обозримом будущем можно прогнозировать рост числа двусторонних визитов и дальнейшее развитие отношений.
Вместе с тем политолог Нандан Унникришнан видит в сближении Индии и Китая самостоятельный процесс, который никак не связан с торговыми войнами США. По его словам, речь идет не о «договоре вечной дружбы», а о прагматичной стабилизации отношений.
«Индия и Китай хотят сделать свои отношения более предсказуемыми и избавить их от неожиданных сюрпризов, которые мешают внутреннему развитию и создают риски в сфере безопасности», — предположил он в беседе с TRT на русском.
При этом он предостерегает от трактовки тандема Россия–Индия–Китай как блока против США. «Сегодня много говорится о перспективах многополярного мира, особенно в свете того, что в саммите примет участие Россия. Но эти страны не ставят своей задачей конфронтацию с США. Скорее речь идет о поиске путей снижения санкционного давления, о балансировке мировой политики и создании более устойчивой архитектуры международных отношений».
Вместе с тем, по его словам, Индия разделяет с Китаем и Россией стремление к многополярному миру без гегемонов. Однако до подлинной многополярности еще далеко: «Сейчас мир переживает переходный период, и именно в это время великие державы особенно заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях друг с другом — без неожиданных «сюрпризов», которые мешают внутреннему развитию и создают риски в сфере безопасности».