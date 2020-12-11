Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова дала интервью каналу «Россия 24», в ходе которого заявила, что за время пандемии коронавируса в стране обанкротились 4,5 миллиона индивидуальных предприятий малого и среднего бизнеса.

На вопрос ведущей о том, как омбудсмен помогает огромному количеству людей, оставшихся без работы или просто заработка, Москалькова ответила: «Сложнейшая тема, которая изменила формат второй волны пандемии. Вы видите, что многие предприятия не закрыты, в том числе магазины, [предприятия] бытового обслуживания, ИП, потому что первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане. 4,5 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились, прекратили свое существование».

По ее словам, основной мерой поддержки является сохранение рабочих мест на государственные средства. «Надо признать, что эта поддержка осуществляется. Есть распоряжение правительства, есть правительственные акты, определяющие перечень категорий предприятий, которым оказывается помощь», – добавила Москалькова.

Позже пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ уточнила слова федерального омбудсмена. «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 миллиона компаний и ИП от общего числа 6,05 миллиона, то есть до 67 % малых, средних и крупных предприятий и ИП. Именно об этом говорила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Речь о банкротстве не идет», – гласит заявление пресс-службы.

По состоянию на август 2020 года, в России официально признаны безработными 3,39 миллиона человек. Кроме того, согласно данным СМИ, без работы в пандемию остались около 40% трудовых мигрантов.