В 2020 году доля компаний, сокративших сотрудников, выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют результаты опроса международной рекрутинговой компании Hays, доступ к которым есть у Forbes.

На сокращение штата в этом году пошли 27% фирм, принявших участие в опросе. В прошлом году их доля составила 11%. Среди факторов – перевод на удаленный режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции и сокращение темпов производства.

Отличительной особенностью этого года стало то, что работников сокращали в крупных масштабах: 3% компаний уволили 26-50% штата, а еще 4% – более половины кадров. Больше всего сокращения коснулись автомобильного бизнеса, нефтегазовой отрасли, девелоперов и гостинично-ресторанной сферы. 46% попавших под сокращение работали специалистами, 38% – руководителями среднего звена.

Большинство уволенных сотрудников – люди в возрасте 41-54 лет (38%). Согласно данным Hays, работодатели чаще предпочитали оставлять сотрудников-мужчин: 56% лишившихся рабочих мест – женщины. Есть и те, кто столкнулся с недобросовестностью начальников: 12% опрошенных не получили при увольнении никаких выплат. Столько же человек защитили свои права и добились компенсации шести и более окладов.

Не меняли численность рабочего коллектива в этом году 43% опрошенных компаний, а 30% его даже увеличили – подобная тенденция прослеживается в фармацевтической и IT-индустрии.

Более половины опрошенных сотрудников (56%) признались в том, что в 2020 году им пришлось искать работу. 41% из них до сих пор не вышли на новое место.

Ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что во время пандемии 4,5 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились. Позже ее пресс-служба опровергла цитату, отметив, что «речь о банкротстве не идет», а указанное число ИП только ощутили на себе последствия пандемии коронавируса.