Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем Независимости (16-17 декабря), подчеркнув, что казахстанцы являются «законными наследниками бескрайних степей». Текст обращения размещен на сайте Елбасы.Kz.

«Мы – законные наследники бескрайних степей, занимающих берега Устюрта и старого Каспия, Сыр и Иртыша. Это – аманат (наследие) предков. Мы никогда не должны забывать об этом. Мы все должны беречь нашу Святую Землю, которую оставили нам предки, укреплять нашу независимость, служить светлому будущему нашей страны», – сказал Назарбаев.

Он добавил, что казахстанцы добились независимости, «исполнив многовековую мечту» своих предков 29 лет назад. «За эти годы наше государство выросло, достигло значительных успехов. Мы укрепили нашу страну и суверенитет, укрепили наши границы. Казахстан стал страной, получившей мировое признание. Построили новую столицу в сердце Евразии. Мы превратили многонациональный народ в преимущество, сохраняя стабильность в нашей стране, мир и согласие в нашем обществе. Одно дело добиться независимости, а другое – сохранить эту независимость», – подчеркнул Назарбаев в своем поздравлении.

Как отмечает «Голос ислама», обращение первого президента Казахстана было воспринято многими в том числе как ответ на резкие выпады ряда российских политиков в отношении независимой республики.

Несколько дней назад глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявилна «Первом канале»: «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен». «Они [казахи] существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

Выступление Никонова вызвало международный скандал. МИД Казахстана выразил недоумение и вручил ноту временному поверенному в делах России Александру Комарову.

Никонов, со своей стороны, сказал, что его неправильно поняли, выразив «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». Однако позже его коллега – депутат Евгений Федоров выразил аналогичную точку зрения, заявив, что после распада СССР Казахстан получил земли «в виде подарка» или «арендованной территории».

Ранее еще один депутат от «Единой России», вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что диалог с тюрками исчерпан на Куликовым поле, а если потребуется – нужно снова дать им «по щам».