Российский оппозиционнер Алексей Навальный, который был ранее отравлен ядом из группы «Новичок», опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который предположительно является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавшего его отравление.

Как рассказал сам политик, которого цитирует «Коммерсант», беседа состоялась за несколько часов до публикации расследования о предполагаемых отравителях. По словам Навального, его команда при помощи специального приложения, которое скрывает настоящий номер звонящего и показывает нужный, попыталась дозвониться до всех восьми сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании. Однако все, за исключением Константина Кудрявцева, отказались разговаривать. Кудрявцев думал, что ему звонят с рабочего номера, который также использовался сотрудниками спецслужб в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.

Алексей Навальный в начале разговора представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и попросил предоставить ему информацию по личной просьбе начальника для составления «рапорта» о случившемся в августе 2020 года. Кудрявцев, в частности, рассказал о том, как «обрабатывал» вещи политика после его госпитализации в больницу в Омске.

«Ну, замывали, обрабатывали растворами. Чтобы они не это… ну, там… как сказать-то. Ну, обрабатывали. Чтобы не было следов, там, ничего такого», — признался Кудрявцев. Как он отметил, особое внимание уделялось швам в районе «паховой части» трусов. «Сказали работать по трусам, по внутренней части», — уточнил он.

За деталями собеседник Навального порекомендовал обратиться к Станиславу Макшакову, который, по данным расследования, руководил операцией. «Информации нет у меня такой. Я не знаю по времени, когда было все сделано. То есть когда отработали, да. Не знаю, у меня такой информации <…> Это скажет точно Макшаков наверняка. Ну, ребята, может быть. Ну, не может быть, а скажут»,— сказал предполагаемый сотрудник ФСБ.

Среди прочего Кудрявцев пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный скорой помощью, а также уточнил, что в зачистке следов помогли сотрудники транспортной полиции.

Расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального вышло 14 декабря. Согласно полученным данным, в секретной операции участвовали восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из подразделения, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

При этом российские власти продолжают отрицать факт отравления оппозиционера. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что опубликованный Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем является подделкой. В ведомстве также добавили, что расследование о предполагаемой причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского политика является спланированной провокацией против российской спецслужбы.

«Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», - отметили в ЦОС.

14 декабря Алексей Навальный назвал имена сотрудников ФСБ, которые следили за ним в день отравления «Новичком» и могли быть причастны к покушению на его убийство. Авторы совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider при участии Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа восьми оперативников из секретного подразделения силового ведомства, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

Проанализировав авиаперелеты подозреваемых, а также данные биллинга их телефонных разговоров, журналисты выяснили, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а в 2020 году предприняли как минимум еще одну попытку отравления оппозиционера. В своем очередном видео Навальный называет имена и псевдонимы своих «недоброжелателей» и показывает их фотографии. Среди предполагаемых участников отравления фигурирует Константин Кудрявцев.

Президент РФ Владимир Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». Он подчеркнул, что российские спецслужбы должны присматривать за Навальным, так как его поддерживают секретные органы США. Однако, по словам Путина, «это совсем не значит, что его травить нужно».

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано в СССР в 1970-1980-х годах. Название «Новичок» используется для обозначения группы высокотоксичных нервно-паралитических агентов, состав которых несколько отличается от более известных ядовитых газов VX и зарина.

В ноябре 2019 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласились расширить «Список 1» запрещенных химикатов в рамках соответствующей Конвенции, включив туда вещества группы «Новичок». Этот запрет вступил в силу 7 июня 2020 года.

Использование любого химического вещества в качестве оружия запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. РФ является участником этой Конвенции.

В результате скандала с отравлением Навального ЕС и Великобритания в отношении 6 высокопоставленных чиновников РФ ввели персональные санкции.