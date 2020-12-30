Если отравители Алексея Навального не хотели его убивать, то точно добивались его выезда за рубеж, чтобы закрыть дорогу назад и сделать из него оппозиционера в изгнании, говорили эксперты. Однако после публикации расследования о слежке за Навальным «химкоманды» от ФСБ стало ясно: новый удар не заставит себя ждать и силовикам будет дан очередной карт-бланш.

28 декабря ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный — по делу «Ив Роше», а вечером 29 декабря ведомственную — по отношению к другим силовым структурам — солидарность проявил СК РФ: пресс-служба вдруг опубликовала сообщение об уголовном деле в отношении оппозиционера, причем рядом с новогодним поздравлением.

Алексей Навальный, «являясь фактическим руководителем» ФБК и других некоммерческих фондов, «совместно с иными лицами» потратил на личные цели более 356 миллионов рублей из 588 миллионов, которые были собраны в качестве пожертвований и предназначались исключительно на цели фондов, сообщил СК РФ.

Навальный приобретал на эти деньги имущество и материальные ценности, а также оплачивал расходы, в том числе отдых за границей, отмечалось в пресс-релизе ведомства.

Какими материалами оперирует следствие, учитывая специфичность системы донатов, — отдельный вопрос, однако Навальному вменяется растрата довольно внушительной суммы, что, по мнению ряда экспертов, может указывать на политический подтекст, который власти особо не скрывают.

Теперь Алексею Навальному будет практически невозможно вернуться на родину, хотя он изъявлял желание это сделать, чтобы продолжить расследования и политическую деятельность.

Не исключено, что будет ужесточена позиция властей в отношении его ближайших соратников — например, юриста ФБК Любови Соболь, которую отпустили из изолятора после 48-часового задержания у дома одного из предполагаемых отравителей Навального, но назначали еще девять экспертиз.

Мотивы властей перекрыть доступ Навальному к России и продолжать раскручивать его якобы причастность к зарубежным спецслужбам (более очевидную для народа версию) понятны, однако не ясно, насколько ими просчитаны дальнейшие действия. Как показывает международный опыт, оппозиция в изгнании действительно постепенно теряет поддержку на родине, даже если и продолжает время от времени напоминать о себе.

Но в случае с Навальным может действовать другой принцип — оппозиционер занимается политикой через расследования. А отрицание властями отравления, а потом довольно неумелые опровержения и даже молчаливое подтверждение наличия слежки за основателем ФБК только прибавили очков команде Навального. Его доказательства оказались намного весомее, чем заявления всех вместе взятых чиновников и госслужащих, включая омских медиков.

Конечно, уголовное производство сделает ФБК «токсичным» для сотрудничества с ним других расследователей внутри РФ, но, учитывая характер современной российской журналистики, как правило, за всеми сенсациями так или иначе стоят сливы конкурирующих башен Кремля или спецслужб.

Чтобы получать информацию и делать контент, набирающий за день миллионы просмотров, необязательно быть в России, тем более что путь в большую политику Навальному закрыли еще после выборов мэра Москвы в 2018 году. Впрочем, как показывает опыт Любови Соболь, еще есть активисты, которых не пугает ситуация с Навальным и они готовы выдвигаться, понимая последствия.