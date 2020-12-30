Пандемия коронавируса привела к падению продаж мобильных устройств южнокорейского технологического гиганта ниже 300 миллионов впервые с 2011 года, следует из сообщения ресурса Gizchina. Однако Samsung планирует изменить ситуацию и поставить в следующем году 307 миллионов мобильников, из которых 287 миллионов – смартфоны.

Как замечает южнокорейское издание ET News, план по поставкам Samsung на 2021 год вырастет примерно на 14% по сравнению с тем, который прогнозировался в 2020-ом. В то же время Samsung не ожидает перевыполнения плана относительно предыдущих лет, несмотря на возможные преимущества, связанные с политико-экономическими ограничениями против Huawei, конкурента Samsung.

Также сообщается, что в следующем году Samsung сосредоточится на увеличении количества моделей с модулем 5G и увеличении продаж телефонов среднего и низкого ценового сегмента. Компания планирует выпустить 49,8 миллиона флагманских моделей, включая серию Galaxy S21 и складных смартфонов.