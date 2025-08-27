Вашингтон продолжает давить на Индию и удваивает пошлины на импорт из страны. Драконовские тарифы затронут текстиль, кожу, ювелирные изделия. Под ударом — лекарства и электроника. Что будет с четвертой экономикой мира — в материале TRT на русском.
От лекарств до украшений
Что ни день, то очередное повышение тарифов. С 7 августа индийские товары, ввозимые в США, облагаются пошлиной в 25%. А с 27 августа они вовсе составят 50%. Причина — покупка российской нефти. «Индия просто спекулирует. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем — покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны. Это неприемлемо», — заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
Повышение пошлин, безусловно, отразится на экспорте республики. За последние годы США стали основным покупателем ее продукции. В прошлом году Индия поставила американцам товаров на $86,5 млрд. Более 70% этого объема теперь подпадают под новые тарифы.
В частности, затронули текстиль и одежду, ковры, кожу и обувь. Конфедерация индийской текстильной промышленности назвала это «огромным ударом». На США приходится 28% поставок индийской продукции.
Еще одни жертвы американских пошлин — ювелирные изделия и драгоценные камни. Около 33% украшений отгружается в Соединенных Штатах. Уже сейчас приостановлен их экспорт из-за увеличившихся издержек.
Тарифы также выросли на морские продукты, органические химикаты.
Серьезные потери грозят и производителям автомобильных запчастей. «Индия — один из ведущих поставщиков дешевых комплектующих в США. Новые тарифы заметно снизят объемы отгрузок», — сказал TRT на русском бизнес-аналитик Proud.365 Виталий Лавринович.
Не обошлось без послаблений
Впрочем, Вашингтон все же сделал исключение для индийской фармацевтики, электроники и нефтепродуктов. Они освобождены от новых тарифов, что сохраняет их конкурентоспособность. Но это до поры до времени.
Так, Дональд Трамп обещал за год-полтора повысить пошлину на индийские медикаменты до 150%. А потом вовсе до 250%. «Мы просто хотим, чтобы фармацевтические препараты производились в нашей стране», — заявил американский президент в интервью CNBC.
Таким образом Нью-Дели не избежать роста тарифов, даже если откажется от российской нефти. И это при том, что Индия — крупнейший поставщик дженериков на рынок США.
Под удар попадет также индийская электроника, которая в последнее время показывает хорошие результаты. «По итогам второго квартала 2025 года, доля республики на американском рынке смартфонов выросла до 44%. Для сравнения за аналогичный период 2024 года составила 13%. Таким образом Индия обогнала Китай, который потерял часть рынка», — сказал TRT на русском ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
Однако в планах Белого дома перенести производство электроники в Соединенные Штаты. Прежде всего речь идет об Apple. Трамп после возвращения на президентский пост неоднократно заявлял, что компания должна локализовать выпуск продукции в США.
Дело в том, что в последнее время Apple расширяет выпуск iPhone в Индии. Такое развитие событий на руку Нью-Дели.
Однако теперь неизвестно продолжат ли западные компании инвестировать в Индию. Риски слишком велики. Экспорт продукции может быть обложен огромными пошлинами в любой момент.
Торговая война также скажется на промышленном экспорте республики. «В первую очередь пострадает металлургия. Индия входит в число крупнейших производителей стали и алюминия и активно продает их на американском рынке. После увеличения пошлин такая продукция станет дороже для покупателей в США и будет менее конкурентоспособной по сравнению с товарами из Китая или Вьетнама», — говорит Виталий Лавринович.
Потери неизбежны
Аналитики предупреждают: в краткосрочной перспективе Индия столкнется с сокращением поставок и ухудшением внешнеторгового баланса. А в некоторых отраслях возможен спад.
Заказы на индийские товары в США могут сократиться до 90%, предупреждает аналитический центр Global Trade Research Initiative.
Если новые пошлины сохранятся хотя бы год, то ущерб составит примерно $4-6 млрд, подсчитала индийская федерация экспортеров.
По оценке экспертов потери будут больше. «Достигнут примерно $10 млрд. в год. Общий объем индийского экспорта может снизиться на 20-30%. Это все окажет заметное давление на рост ВВП страны», — сказала TRT на русском директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Goldman Sachs и Capital Economics прогнозируют замедление индийской экономики в 2025–2026 годах до 6–6.4%.
Кроме того, ожидается существенное сокращение работников в текстильной промышленности и в ювелирном секторе. Там сейчас трудятся около 45 млн и 5 млн человек соответственно.
Тем временем некоторые индийские компании уже ищут способы снизить потери. Так, Kama Jewelry из Мумбаи готовится перенести часть производства в Соединенные Штаты. И это несмотря на высокие издержки. Но такое решение вполне объяснимо.
Как отмечают аналитики, найти альтернативные рынки будет не просто. В других странах тарифы составляют 15-20%, а мировая конкуренция за новые товары растет.
Понимают это и власти Индии. Посольство страны в Вашингтоне даже наняло лоббистскую фирму, у которой тесные связи с администрацией Трампа. Плюс за плечами опыт защиты интересов иностранных компаний, попавших под американские санкции.
Есть что терять
Новые пошлины на импорт, конечно, стали неприятным сюрпризом для Нью-Дели. Тем более, что индийская экономика в последние годы набирает обороты. По паритету покупательной способности стала уже третьей в мире. Обогнала Японию в 2,6 раза. Германию — в 2,9 раза.
По номинальному ВВП — четвертой. «Повышение пошлин станет серьезным испытанием для Индии, но не катастрофой. Страна обладает достаточным внутренним потенциалом, чтобы адаптироваться к новым правилам игры», — говорит Виталий Лавринович.
Среди сильных факторов эксперты называют кадровый резерв — высокая рождаемость и большой процент молодого населения, который обеспечивает высокий спрос.
«Среди плюсов — развитый сектор информационных технологий и услуг, крупный внутренний рынок, активная система стартапов и цифровизация», — отмечает Юлия Давыдова.
Впрочем, за данными о быстром росте индийского ВВП скрываются внутренние проблемы. Среди них — неравенство доходов. Сохраняется значительный разрыв между богатыми мегаполисами и бедными регионами.
Еще один минус — неквалифицированное население. В Индии до сих пор 20% граждан неграмотные. Не хватает инвестиций в человеческий капитал.
В стране также институциональная среда остается негибкой: высокая бюрократия, проблемы с защитой прав собственности и коррупция.
Кроме того, индийская экономика сильно зависит от импорта энергоносителей и поэтому уязвима перед колебаниями цен на нефть и геополитическими кризисами.
Дональд Трамп вовсе назвал экономику Индии мертвой.
Однако эксперты не спешат ее хоронить. При своевременном реагировании страна сможет устоять перед вызовами.
Но властям Индии стоит поспешить. А именно реформировать налогообложение, диверсифицировать производство, стимулировать внутренний спрос. И главное — искать торговых партнеров в других странах.