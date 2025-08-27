Вашингтон продолжает давить на Индию и удваивает пошлины на импорт из страны. Драконовские тарифы затронут текстиль, кожу, ювелирные изделия. Под ударом — лекарства и электроника. Что будет с четвертой экономикой мира — в материале TRT на русском.

От лекарств до украшений

Что ни день, то очередное повышение тарифов. С 7 августа индийские товары, ввозимые в США, облагаются пошлиной в 25%. А с 27 августа они вовсе составят 50%. Причина — покупка российской нефти. «Индия просто спекулирует. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем — покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны. Это неприемлемо», — заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

Повышение пошлин, безусловно, отразится на экспорте республики. За последние годы США стали основным покупателем ее продукции. В прошлом году Индия поставила американцам товаров на $86,5 млрд. Более 70% этого объема теперь подпадают под новые тарифы.

В частности, затронули текстиль и одежду, ковры, кожу и обувь. Конфедерация индийской текстильной промышленности назвала это «огромным ударом». На США приходится 28% поставок индийской продукции.

Еще одни жертвы американских пошлин — ювелирные изделия и драгоценные камни. Около 33% украшений отгружается в Соединенных Штатах. Уже сейчас приостановлен их экспорт из-за увеличившихся издержек.

Тарифы также выросли на морские продукты, органические химикаты.

Серьезные потери грозят и производителям автомобильных запчастей. «Индия — один из ведущих поставщиков дешевых комплектующих в США. Новые тарифы заметно снизят объемы отгрузок», — сказал TRT на русском бизнес-аналитик Proud.365 Виталий Лавринович.

Не обошлось без послаблений

Впрочем, Вашингтон все же сделал исключение для индийской фармацевтики, электроники и нефтепродуктов. Они освобождены от новых тарифов, что сохраняет их конкурентоспособность. Но это до поры до времени.

Так, Дональд Трамп обещал за год-полтора повысить пошлину на индийские медикаменты до 150%. А потом вовсе до 250%. «Мы просто хотим, чтобы фармацевтические препараты производились в нашей стране», — заявил американский президент в интервью CNBC.

Таким образом Нью-Дели не избежать роста тарифов, даже если откажется от российской нефти. И это при том, что Индия — крупнейший поставщик дженериков на рынок США.

Под удар попадет также индийская электроника, которая в последнее время показывает хорошие результаты. «По итогам второго квартала 2025 года, доля республики на американском рынке смартфонов выросла до 44%. Для сравнения за аналогичный период 2024 года составила 13%. Таким образом Индия обогнала Китай, который потерял часть рынка», — сказал TRT на русском ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Однако в планах Белого дома перенести производство электроники в Соединенные Штаты. Прежде всего речь идет об Apple. Трамп после возвращения на президентский пост неоднократно заявлял, что компания должна локализовать выпуск продукции в США.

Дело в том, что в последнее время Apple расширяет выпуск iPhone в Индии. Такое развитие событий на руку Нью-Дели.

Однако теперь неизвестно продолжат ли западные компании инвестировать в Индию. Риски слишком велики. Экспорт продукции может быть обложен огромными пошлинами в любой момент.

Торговая война также скажется на промышленном экспорте республики. «В первую очередь пострадает металлургия. Индия входит в число крупнейших производителей стали и алюминия и активно продает их на американском рынке. После увеличения пошлин такая продукция станет дороже для покупателей в США и будет менее конкурентоспособной по сравнению с товарами из Китая или Вьетнама», — говорит Виталий Лавринович.

Потери неизбежны

Аналитики предупреждают: в краткосрочной перспективе Индия столкнется с сокращением поставок и ухудшением внешнеторгового баланса. А в некоторых отраслях возможен спад.