Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему заинтересована в переговорах с Украиной, даже после массированного ночного удара по Киеву. В результате атаки, по данным властей Украины, погибли 14 человек, повреждены здания в центре города, включая офисы ЕС и Британского совета.

Песков настаивает, что Москва «заинтересована в продолжении переговорного процесса» — одновременно пресс-секретарь президента заявил об «успешных ударах» по военной инфраструктуре Украины.

«Цели уничтожаются, спецоперация продолжается», — сказал чиновник, вновь утверждая, что Москва не атакует гражданские объекты.

Однако премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала действия Москвы «ужасным и преднамеренным убийством мирных жителей». По ее словам, десятки жилых и коммерческих зданий пострадали, в том числе офис делегации ЕС.

«Россия не стремится закончить войну, она лишь расширяет зверства», — подчеркнула политик, призвав мировое сообщество ввести новые санкции против РФ.