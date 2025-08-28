Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему заинтересована в переговорах с Украиной, даже после массированного ночного удара по Киеву. В результате атаки, по данным властей Украины, погибли 14 человек, повреждены здания в центре города, включая офисы ЕС и Британского совета.
Песков настаивает, что Москва «заинтересована в продолжении переговорного процесса» — одновременно пресс-секретарь президента заявил об «успешных ударах» по военной инфраструктуре Украины.
«Цели уничтожаются, спецоперация продолжается», — сказал чиновник, вновь утверждая, что Москва не атакует гражданские объекты.
Однако премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала действия Москвы «ужасным и преднамеренным убийством мирных жителей». По ее словам, десятки жилых и коммерческих зданий пострадали, в том числе офис делегации ЕС.
«Россия не стремится закончить войну, она лишь расширяет зверства», — подчеркнула политик, призвав мировое сообщество ввести новые санкции против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число погибших возросло до 14 человек, среди них трое детей. Он потребовал «решительной реакции союзников», отметив, что «Россия должна прекратить начатую ею войну». Зеленский подчеркнул: «За каждую атаку Москва должна почувствовать последствия».
Атака началась около 5:40 утра. Взрывы выбили окна, вызвали пожары и заставили спасателей разбирать завалы. Снимки показывают, что офис Британского совета в центре Киева, расположенный рядом с делегацией ЕС, получил серьезные повреждения. Власти проверяют, есть ли там жертвы. В больницах сообщили о десятках раненых, включая детей.
Пока Москва не показывала, что настроена на продолжение диалога с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее на прошлой неделе заявил, что повестка для возможной встречи Путина и Зеленского отсутствует — поэтому саммит лидеров в ближайшее время не планируется. В Киеве считают, что разговоры Москвы о переговорах — лишь попытка выиграть время и избежать новых санкций.