Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед трудным выбором: либо снова оказаться в неловкой ситуации с Дональдом Трампом, либо согласиться на предложенную им сделку с Россией, которая может оказаться крайне невыгодной для Киева, пишет Bloomberg.

Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, спустя три дня после саммита Трампа и Путина на Аляске. На встрече с российским лидером президент США практически отказался от требования немедленного прекращения огня и призвал Киев быстро двигаться к мирному плану. Это оставило украинскому президенту крайне ограниченные возможности для маневра, отмечает издание.

Ситуацию усложняют прошлые напряженные контакты Зеленского с Трампом. Во время визита в Белый дом в феврале спор двух лидеров привел к временной приостановке военной помощи США. На этот раз Зеленского сопровождают европейские лидеры, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба — двух политиков, которые имеют определенное влияние на Трампа. Впрочем, их возможность влиять на президента ограничена, констатирует Bloomberg.

Цели Киева на предстоящую встречу: узнать условия Путина, добиться трехсторонней встречи и убедить Вашингтон усилить санкции против России.

«У Путина много требований… Понадобится время, чтобы их рассмотреть — это невозможно сделать под давлением оружия», — заявил Зеленский в Брюсселе перед визитом в США.