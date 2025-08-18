Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 18 августа прибыл в Вашингтон на одну из самых трудных встреч в своей политической карьере с лидером США Дональдом Трампом. В центре переговоров — требование Трампа, чтобы Киев признал Крым российским.

Накануне встречи глава Белого дома заявил, что Зеленский может «почти сразу прекратить войну», если откажется от претензий на Крым и от планов вступления в НАТО. Ранее президент не раз называл отказ Киева признать Крым российским «вредным» для переговоров и считал требование вернуть полуостров «нелепым».

Зеленский в ответ заявил, что Украина стремится к миру, но отказываться от своей территории не намерена.

«Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть Донбасса», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Президент напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. По словам Зеленского, Москва нарушила эти обязательства.