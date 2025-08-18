Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 18 августа прибыл в Вашингтон на одну из самых трудных встреч в своей политической карьере с лидером США Дональдом Трампом. В центре переговоров — требование Трампа, чтобы Киев признал Крым российским.
Накануне встречи глава Белого дома заявил, что Зеленский может «почти сразу прекратить войну», если откажется от претензий на Крым и от планов вступления в НАТО. Ранее президент не раз называл отказ Киева признать Крым российским «вредным» для переговоров и считал требование вернуть полуостров «нелепым».
Зеленский в ответ заявил, что Украина стремится к миру, но отказываться от своей территории не намерена.
«Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть Донбасса», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
Президент напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. По словам Зеленского, Москва нарушила эти обязательства.
«Конечно, Крым не следовало отдавать тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу или Харьков, — подчеркнул Зеленский. — Мы боремся за свою землю, за свою независимость. Именно Россия должна завершить эту войну».
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News отметил, что «никто не заставляет Украину отказываться от чего-либо», но допустил, что мирное соглашение может сорваться, если территориальный вопрос останется нерешенным.
Москва также продолжает настаивать: статус Крыма не обсуждается, это закрытый вопрос. Президент Владимир Путин всего за несколько дней до саммита на Аляске с Трампом заявил, что условием любых договоренностей должно быть международное признание Крыма, Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей — оккупированных Москвой пяти украинских регионов — частью России.
После переговоров на Аляске спецпосланник Трампа Стив Уиткофф намекнул, что Москва готова к «некоторой гибкости» в территориальном вопросе, не уточнив деталей. Он выразил надежду, что встреча в Белом доме с Зеленским позволит добиться «ясности».
Зеленский же настаивает: обсуждать границы Украины можно только в трехстороннем формате — Киев, Москва и Вашингтон.