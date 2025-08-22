Советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что Индии не нужна российская нефть и что страна участвует в «схеме наживы на нефтепереработке». Его комментарии прозвучали в беседе с журналистами, опубликованной телеканалом C-Span.
Наварро напомнил, что до 2022 года Нью-Дели почти не закупал российскую нефть, а сейчас ее доля в импорте Индии выросла до 35%.
«Аргумент о том, что им нужна российская нефть, — это чушь», — сказал он.
По словам советника, Индия покупает нефть на доллары, заработанные в торговле с США, перерабатывает сырье и «зарабатывает кучу денег». Он добавил: «Затем русские используют эти деньги, чтобы производить больше оружия».
Наварро также прокомментировал введение дополнительных 25-процентных пошлин против Индии, о которых президент США Дональд Трамп объявил в начале августа. Он отметил, что Нью-Дели «не желает признавать свою роль» в финансировании войны.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг обвинения. По его словам, крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Европейский союз, а Вашингтон сам ранее призывал Индию помогать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки у Москвы.
«Логики в словах Наварро нет», — подчеркнул министр.
Он добавил, что критика США звучит необоснованно, так как западные страны сами продолжают покупать российские энергоресурсы.
При этом США не приняли аналогичных мер против Китая. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что пока воздержится от повышения тарифов на китайские товары, сославшись на прогресс в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Кремль назвал незаконными требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти.