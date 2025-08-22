Советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что Индии не нужна российская нефть и что страна участвует в «схеме наживы на нефтепереработке». Его комментарии прозвучали в беседе с журналистами, опубликованной телеканалом C-Span.

Наварро напомнил, что до 2022 года Нью-Дели почти не закупал российскую нефть, а сейчас ее доля в импорте Индии выросла до 35%.

«Аргумент о том, что им нужна российская нефть, — это чушь», — сказал он.

По словам советника, Индия покупает нефть на доллары, заработанные в торговле с США, перерабатывает сырье и «зарабатывает кучу денег». Он добавил: «Затем русские используют эти деньги, чтобы производить больше оружия».

Наварро также прокомментировал введение дополнительных 25-процентных пошлин против Индии, о которых президент США Дональд Трамп объявил в начале августа. Он отметил, что Нью-Дели «не желает признавать свою роль» в финансировании войны.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг обвинения. По его словам, крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Европейский союз, а Вашингтон сам ранее призывал Индию помогать в стабилизации мировых энергетических рынков, включая закупки у Москвы.