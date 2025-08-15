Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ведет переговоры с рядом стран о приеме палестинцев, перемещенных в результате войны в Газе. Их выселение облегчит Израилю задачу по этнической зачистке и оккупации сектора.

Как сообщил CNN высокопоставленный израильский чиновник, Тель-Авив пытается договориться с пятью странами — Южным Суданом, Эфиопией, Ливией, Индонезией и непризнанным государством Сомалиленд. В обмен на готовность принять часть из более чем 2 млн жителей Газы эти страны, по словам чиновника, требуют «значительную финансовую и международную компенсацию».

Власти Южного Судана уже опроверг сообщения о переговорах по переселению палестинцев, назвав их «безосновательными». Ранее Сомалиленд также отверг эту идею. На прошлой неделе Индонезия заявила, что готова принять 2 тыс. палестинцев для медицинского лечения, но после выздоровления они вернутся в Газу.

Пока не ясно, приведут ли контакты Израиля к каким-либо соглашениям. Нетаньяху не представил полного плана по будущему Газы после войны, но неоднократно высказывался за переселение перемещенных палестинцев в другие страны — идею, предложенную в начале года президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома предложил создать на месте Газы «ближневосточную Ривьеру», но без палестинцев.

Хотя Трамп впоследствии охладел к этому предложению, израильские власти продолжают его придерживаться.

В интервью телеканалу i24 Нетаньяху подчеркнул, что план якобы «не выдворяет» палестинцев, а «позволяет им уехать». Он призвал страны, заявляющие о заботе о палестинцах, «открыть свои двери», а не критиковать Израиль.