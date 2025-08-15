Президент США Дональд Трамп 14 августа заявил, что Израиль должен разрешить иностранным журналистам работать в секторе Газа.
«Я бы хотел, чтобы это произошло», — сказал президент репортерам, добавив, что понимает опасность такой работы, но считает ее важной.
С начала войны в октябре 2023 года Израиль запретил иностранным СМИ самостоятельно въезжать в Газу, ссылаясь на угрозы безопасности и боевые действия. В редких случаях журналистов допускали в эксклав лишь в составе пропагандистских пресс-туров под сопровождением армии Израиля.
Верховный суд страны неоднократно поддерживал запрет, несмотря на протесты международных медиаорганизаций, которые считают его нарушением свободы прессы и препятствием для независимого освещения конфликта.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что Израиль готов допустить «большее число иностранных журналистов» в Газу, хотя отметил, что их безопасность остается серьезной проблемой.
Призывы Трампа прозвучали спустя несколько дней после израильского авиаудара по Газе, в результате которого погибли журналисты Энес аш-Шариф, Мохаммед Курайка, Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль, Моамен Алива и Мохаммед аль-Хальди.
Армия Израиля утверждает, что некоторые из них были связаны с ХАМАС, однако катарские медиа и ООН эти обвинения отвергают. Тель-Авив так и не представил каких-либо доказательств связи журналистов с палестинским движением.
По данным властей Газы, в ходе текущего конфликта Израиль убил более 270 журналистов и работников СМИ, большинство из них — палестинцы.
Проект Costs of War и «Аль-Джазира» называют этот конфликт самым смертоносным для прессы в истории.
Многие смерти, по словам правозащитников, произошли при целенаправленных атаках на репортеров, явно обозначенных как пресса, что международные организации расценивают как возможные военные преступления Израиля и попытки замолчать происходящее.