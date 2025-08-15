Президент США Дональд Трамп 14 августа заявил, что Израиль должен разрешить иностранным журналистам работать в секторе Газа.

«Я бы хотел, чтобы это произошло», — сказал президент репортерам, добавив, что понимает опасность такой работы, но считает ее важной.

С начала войны в октябре 2023 года Израиль запретил иностранным СМИ самостоятельно въезжать в Газу, ссылаясь на угрозы безопасности и боевые действия. В редких случаях журналистов допускали в эксклав лишь в составе пропагандистских пресс-туров под сопровождением армии Израиля.

Верховный суд страны неоднократно поддерживал запрет, несмотря на протесты международных медиаорганизаций, которые считают его нарушением свободы прессы и препятствием для независимого освещения конфликта.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что Израиль готов допустить «большее число иностранных журналистов» в Газу, хотя отметил, что их безопасность остается серьезной проблемой.

Призывы Трампа прозвучали спустя несколько дней после израильского авиаудара по Газе, в результате которого погибли журналисты Энес аш-Шариф, Мохаммед Курайка, Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль, Моамен Алива и Мохаммед аль-Хальди.