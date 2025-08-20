Президент США Дональд Трамп заявил, что «если бы оккупация Крыма произошла во время его президентства, это стало бы темой номер один для мировых СМИ на десятилетия». Об этом сообщает Clash Report.

«Если бы я уступил эту землю, я бы оказался на первой полосе всех газет на ближайшие 20 лет», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что американские СМИ почти не упоминают о том, что Крым был аннексирован именно в период президентства Барака Обамы.

Трамп также заявил, что Крым сопоставим с Техасом по размеру и назвал полуостров «очень красивым», подчеркнув его географическое положение.