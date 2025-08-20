МИР
Трамп сравнил Крым с Техасом
Президент США также назвал полуостров «очень красивым»
Дональд Трамп / Reuters
20 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «если бы оккупация Крыма произошла во время его президентства, это стало бы темой номер один для мировых СМИ на десятилетия». Об этом сообщает Clash Report.

«Если бы я уступил эту землю, я бы оказался на первой полосе всех газет на ближайшие 20 лет», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что американские СМИ почти не упоминают о том, что Крым был аннексирован именно в период президентства Барака Обамы.

Трамп также заявил, что Крым сопоставим с Техасом по размеру и назвал полуостров «очень красивым», подчеркнув его географическое положение.

При этом реальные размеры территорий различаются в десятки раз: площадь Крыма составляет около 27 тысяч квадратных километров, тогда как Техаса — более 695 тысяч.

Таким образом, американский штат почти в 26 раз больше украинского полуострова и превосходит по площади даже всю Украину.



